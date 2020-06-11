Pos cihazı komisyon ve ücretleri için indirim talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde temassız ödemeler ve dolayısıyla kartlı alışverişlerde büyük bir artış olduğuna dikkati çekti.

Fiziki pos cihazı bulunduran birçok esnafın sanal pos cihazı da kullanmaya başlayacağını ifade eden Palandöken, yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre POS cihazı, kredi ve banka kartı sayıları, temassız ödeme ve internetten kartlı alışverişlerin arttığını vurguladı.

Palandöken, esnafın POS cihazı ücret ve komisyon oranları yükünün bankalar tarafından hafifletilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pos cihazı komisyon oranları yüzde 1,13 ile yüzde 1,95 arasında değişiyor fakat yüzde 1’in de altına düşürülmesi lazım. Çünkü hem aylık hem de yıllık olarak alınan ekstra ücretler var. Değişen alışveriş düzeninde fiziki pos cihazı olan esnafımız e-ticarete de atıldığında sanal POS cihazı veya hizmeti almak zorunda. Bu nedenle ek ücretler bir yük haline geliyor. Yazılım, donanım ve bakım ücreti adı altında sanal veya fiziki pos cihazlarında aylık en az 70 lira, yıllık alınan ücretler ise bin liranın üzerinde ödeme çıkıyor. Bankaların artık POS cihazı konusunda esnafa elini uzatması lazım. Komisyon oranlarının da yazılım, donanım, bakım ücretlerinin de düşürülmesi, esnafa kolaylık sağlanması gerekiyor."

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