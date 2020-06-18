Projelerde satış da teslim de hızlandı: 2 bin konutun teslim başladı

Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan hareketlilik markalı konut üreticilerinin satış rakamlarına da yansıdı. Faiz desteği ve 12 ay ödemesiz dönem gibi çok sayıda fırsatın sunulduğu bu dönemde, tüketicilerin Kovid-19 salgını nedeniyle erteledikleri taleplerini hızla öne aldıklarını ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Konut desteği kapsamında, birinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle başlatılan kampanya sektöre adeta nefes verdi. Özellikle 750 bin TL’lik krediyle alınabilen gayrimenkuller tabii bu dönemde daha hızlı satılıyor. Ancak bu durum genel piyasayı çok canlandırdı. Sektör 3-4 yıl önceki canlı dönemlerinden daha da canlı hale geldi. Bu şekilde giderse yıl sonunda geçen yılın en az yüzde 5 üstünde bir konut satışına ulaşılabilir. Sadece Nef olarak biz 16 günde 254 milyon TL’lik satış rakamına ulaştık. Bu sürede 202 ünitenin satışını gerçekleştirdik” dedi. Şirketin 1 Ocak - 15 Haziran arası cirosu da 610 milyon TL’ye ulaştı.

Erden Timur

HEDEFLER YUKARI YENİLENİLİYOR

Bu yıl yola 1 milyar TL’lik bir ciro beklentisiyle çıkan şirket, hedefleri de yukarı yönlü yenilenecek. Nef olarak son yıllarda dijital pazarlama metotlarına büyük yatırım yaptıklarını belirten Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik bunun meyvelerini de bu pandemi sürecinde topladıklarını söyledi. Çelik, “Nef’e özel olarak tasarlanan Nef Online ile müşteriler telefon, tablet veya bilgisayarlarına hiçbir ek uygulama indirmeden proje hakkındaki tüm ayrıntılara erişebiliyor. Güvenli ve kapsamlı dijital satış ofisimiz üzerinden Mart ortası - Mayıs ortası arası 2 aylık dönemde 900’ün üzerinden dijital sunum yaptık ve 52 milyon liralık satış cirosuna ulaştık. Salgın döneminde Nef projelerinde bulunan Foldhome konseptimiz de yüksek ilgide etkili oldu” şeklinde konuştu.

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2 BİN KONUTUN TESLİMİ BAŞLADI

Şirket 2020 yılını da teslim yılı ilan etti. Erden Timur, şantiyelerde pandemi döneminde tedarikçilerin teminlerinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle bir miktar yavaşlama olsa da asla bir durma yaşanmadıklarını söyledi. Nef Sancaktepe, Nef Çekmeköy, Nef Reserve Yalıkavak ve İnistanbul Konsept projelerinde teslimler başladı. Şirket toplamda 2 bin konut teslim edecek. Nef Bahçelievler’de ise teslimlere kademeli olarak Ekim 2020’de başlanması planlanıyor. Böylece son beş yılda teslim edilen daire sayısında 8 bin aşılmış olacak.

Nef Vakfı’nın salgınla mücadelesi sürüyor

Salgın açıklandıktan kısa süre sonra Nef Vakfı’nın Salgınla Mücadele Aksiyon planı hazırladığını kaydeden Erden Timur, “Nef Vakfı Proje Danışma Heyeti ve Yürütme Kurulu oluşturduk. Koruma siperliği, entübasyon kabini, numune alma kabini, dezenfeksiyon istasyonu, antibakteriyel tulum ve önlük üretimi gerçekleştirdik. 82 ilde 600’den fazla hastaneye 1.5 milyondan fazla ürün tedariki sağladık. Yine Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası’nın ortak projesi olarak ‘BirlikteKart’ı devreye aldık. Amaç salgının yaşandığı bu dönemde dar gelirli ailelerimize umut olmak; onların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayabilmek. Birlikte Kart ile POS cihazı olan tüm işletmelerde sadece gıda, hijyen ve eczane alışverişi yapabilir. İlk 10 bin BirlikteKart’ı Nef Vakfı bağışlayacak” dedi.

ANADOLUYA YURT VE KONUT

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Novu markalı yurt inşaatlarına da yenileri eklenecek. Şirket, Sütlüce ve Kağıthane’de iki yeni Novu için çalışıyor. İstanbul dışında Anadolu şehirlerinin potansiyelinin de yüksek olduğuna vurgu yapan Timur, “Eskişehir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya gibi lokasyonlarda yurt ve konut projeleri geliştirmek üzereyiz. Hedefimiz 2023’de 10 şehirde Novu yurt markamız ile yer almak. Nef City 82 markamız ile de araziler geliştirip satıyoruz. Kırşehir Kaman’da Hirfanlı Barajı’na sınır imarlı arsada 3 ayda 54 bin metrekarelik satışı gerçekleştirdik. Alanların çoğu ticaretle uğraşan esnaflar veya İstanbul gibi büyük şehirlerden profesyoneller. Şimdi Ege taraflarında ve İzmir çevresinde de yerlerimiz var. Ayrıca İstanbul’a yakın lokasyonlarda da planlama yapıyoruz” bilgisini verdi. Arsayı satın alanlara alternatifler de sunulacak. Müşteriler satın aldıkları arsaların üzerine isterlerse mobil olacak şekilde, isterlerse geleneksel şekilde evlerini inşa edebilecek.







