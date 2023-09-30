Promosyonun bayraktarı

Pandemi ve sonrasında Çin’deki tedarik zincirinin bozulması, Türkiye’nin promosyon sektöründeki cazibesini artırdı. Otomotivden beyaz eşyaya, tekstilden ev araç gereçlerine kadar hemen her sektöre hizmet veren promosyon sektörü, büyümesini sürdürüyor.

TÜRKİYE HIZLI TESLİMATTA ÇOK İYİ

Coğrafi konum, kaliteli ürün ve zamanında teslimle öne çıkan Türkiye, alternatif pazar arayışına giren Asya, Avrupa ve Afrika kıtasındaki birçok ülkenin kurumsal alıcısını da Türkiye pazarına çekmeyi başardı. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Başkanı Mehmet Yücetürk, “100’ü aşkın ülkeye bayrak üretip, satıyoruz. Bu ülkelerin arasında İsrail ve Yunanistan da var. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine bayrak üretiyoruz. Küçük ebatlı masa bayraklarından büyük bayraklara kadar istenilen sayıda üretip, ihraç ediyoruz. Türkiye, hızlı teslimatta çok iyi bu yüzden müşteri bizi tercih ediyor” şeklinde konuştu. Yücetürk şöyle devam etti: “İhracatı geçen senenin üzerinde kapatacağız. 2022'de 3 milyar dolar ihracat yapmıştık. Bu yıl ise 4 milyar doları buluruz. Fuarda da, 4 günde 30 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşırız.”

ÜRETİMDE KIRTASİYE CİRODA TEKNOLOJİ

Yılın 12 ayı teknolojik ürün, yazın tişört ve şapka, yılbaşına doğru ise kırtasiye ürünlerinin talep gördüğünü belirten Yücetürk, "Genele baktığımızda adet bazında en çok kalem, ajanda üretimi oluyor. Ciro getiren ürünler ise teknolojik ürünler. Ciromuzun yüzde 70'ini yılın son 3 ayında yapıyoruz. Sektörün 100 milyar liralık bir iç pazar büyüklüğü var. Ayrıca, seçim zamanı tüm adaylar kendilerini tanıtmak için promosyon ürünleri kullanmak zorunda. Bütün seçim dönemleri bizim sektör canlanır” dedi.

525 firma fuarda buluştu

Promosyon Show Fuarı, 27 Eylül'de kapılarını açtı ve bugün son buluyor. 525 firma ve 200’ün üzerinde marka fuara katıldı. Fuara, 40 ülkeden nitelikli alım heyetleri geldi. Akdeniz Promosyon'un sahibi Yavuz Metin Kaplan, "Geçen yıla göre daha yoğun geçiriyor" diye konuştu. Ada Seramik’ten Yusuf Altay ise, müşterilerimizin yüzde 60’ı Türk, kalanı ise yabancı. Geçen yıl 2 milyon dolarlık ihracat yaptık” dedi. Zirve Şapka'nın Pazarlama Sorumlusu Esat Miran da, şunları kaydetti: "En ünlü firmalara şapka üretiyoruz. Cirolarımızın yüzde 10’unu fuarlardan elde ediyoruz.”







