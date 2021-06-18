PTT Genel Müdürü Hakan Gülten duyurdu: Hizmetler vatandaşa daha hızlı ulaşacak

PTT AŞ'nin dağıtım hizmetlerinde kullanacağı elektrikli scooter'ların tanıtımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve PTT çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten etkinlikteki konuşmasında, eğitimden sağlığa, haberleşmeden ulaşıma, hayatın tüm alanlarında teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dönemin yaşandığına işaret ederek, bu gelişimin nimetlerinden yararlanarak hizmet kalitesini artırmanın, çağın gereği olduğunu söyledi.

"Hizmetler vatandaşlara daha hızlı ulaşacak"

Bu değişimin ritmine ayak uydururken, çevreye hassasiyet göstererek adım atmanın önceliklerden biri olması gerektiğinin altını çizen Gülten, şunları kaydetti:

"Bizler de hem teknolojik hem de doğa dostu yenilikleri ilgiyle izliyor, şehirlerimize çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan elektrikli scooter'ların öneminin arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda elektrikli scooter'ların dağıtım hizmetlerimizde kullanımına başlıyoruz. Böylelikle çalışma arkadaşlarımız verdikleri hizmetleri vatandaşlarımızla daha hızlı buluşturacaklar. Günlük çalışmalarını daha kolay ve konforlu bir şekilde gerçekleştirecekler."

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"Doğa için adım atmanın memnuniyeti içindeyiz"

Bugüne dek çevre hassasiyeti ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Gülten, bugünkü toplantının ve uygulamanın da teknolojiyi, çevreye yaklaşımlarını, kaliteli hizmeti odağa aldıkları anlayışın bir eseri olduğunu anlattı.

Gülten, yeni teknolojik çözümlerden biri olan elektrikli scooter'lar ile dağıtım hizmeti ile daha hızlı ve güvenli, çalışanlar için daha konforlu ve doğa için daha yeşil bir adım atmanın memnuniyeti içinde olduklarını söyledi.

"Pilot uygulamayı İstanbul'da, bugün başlattık"

Pilot uygulamayı İstanbul'da, bugün başlattıklarının altını çizen Gülten, şu ifadeleri kullandı:

"Çevreci bir yaklaşımla dağıtım işlerini çalışanlarımız için daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu, müşterimize hız olarak yansıyacak. Tüm yaya dağıtıcılarımızın, daha hızlı dağıtım yapabilmesi için hem çevreci yaklaşımı olan, hem de teknolojiyi takip ettiğimiz, elektrikli scooter'larla dağıtıma başlıyoruz.

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Bu bölgede, Üsküdar ve Kadıköy bölgesinde başlattığımız uygulamayı tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Cihazlarımız saatte 25 kilometre hıza çıkabiliyor, 60 kilometre menzilleri var. Bu da bizim yaya dağıtıcılarımızın, dağıtım bölgelerinin tamamını kapsayabiliyor. Bu anlamda yaygınlaştırılabilecek bir cihaz. Çalışma arkadaşlarımızın, elektrikli scooter'larla yapacakları dağıtım faaliyetlerine ilişkin deneyim ve geri bildirimlerini sabırsızlıkla bekliyorum. "

Gülten, çalışanların geri dönüşlerine göre yaygınlaştırma takvimini belirleyeceklerini söyledi.

FOTOĞRAF 10 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ'nin Dağıtım Hizmetlerinde Elektrikli Scooter Kullanımı törenine katıldı. Dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmayı ve hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, Toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, şehirlerde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla gördüklerini belirterek Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür. PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz dedi. Karaismailoğlu, şehirleri birbirine bağlayan altyapı yatırımları ile vatandaşlara istihdam sağlarken; ticaretten turizme, bilişimden lojistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü yeni fırsatlarla buluşturduklarını vurguladı. Karaismailoğlu, Çevreci, yeni ürün - hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye alıyoruz. Yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücümüzün çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz diye konuştu. Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan Postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak. İstanbul'da elektrikli scooter'lı postacı dönemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli scooter ile yapacaklar" dedi. Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak. BiP'te paylaş

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