Raf etiketlerine standart geliyor

Yumaklı gıdanın adının artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi’nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Yumaklı, “İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” gibi ifadelere izin vermeyeceğiz. Örneğin; Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak” şeklinde konuştu.