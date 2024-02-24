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Ekonomi

Raf etiketlerine standart geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:10 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi’nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi’nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yumaklı gıdanın adının artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi’nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.


YANILTICI GÖRSELE YASAK

Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Yumaklı, “İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” gibi ifadelere izin vermeyeceğiz. Örneğin; Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak” şeklinde konuştu.


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