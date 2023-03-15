Ramazan kolileri depremzedelere

Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Günler yaklaştıkça Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan ve bir gelenek haline gelen Ramazan kolisi gündeme geliyor. Paketler, geçen yıllardan farklı olarak bu yıl ağırlıklı olarak deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ulaştırılacak. Bu kapsamda, perakende zincirleri hazırladığı paketleri satışa çıkardı. İçinde salça, yağ, pirinç gibi temel gıda ürünlerini içeren Ramazan kolisi, bu sene depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte son günlerde birçok perakende zinciri, toptancı erzak kolilerini hazırladı.

YARDIM PAKETLERİ MARKET RAFLARINDA

Ürünler, şimdiden market raflarındaki yerini aldı. Depremzedelere bir nebze destek olmak isteyenler de bu kolilerden satın alarak ihtiyaç sahiplerine gönderebiliyor. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), dernek, yardım kuruluşları ve belediyeler, bu paketleri toplu bir şekilde deprem bölgesine ulaştırıyor. Vatandaşlar, internet üzerinden de yardım paketlerini sipariş edebiliyor. Marketlerde satışa sunulan paketler, 230 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Fiyatlar, kolilerin ağırlığına ve içindeki malzemeye göre farklılık gösterebiliyor.

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOT) Başkanı Mustafa Karlı.

FİYATLAR YATAY SEYREDİYOR

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOT) Başkanı Mustafa Karlı, Ramazan kolilerinin deprem bölgesine gönderilmeye başlandığını dile getirdi. Karlı, “Bu yıl Ramazan öncesi heyecanı depremden dolayı yaşayamadık. Şu ana kadar 18 TIR ve 4 bin Ramazan kolisi ulaştırıldı. Ramazan kolisi fiyatları bizde 300-500 lira civarında değişiyor” dedi. Kolilerin içlerinde genellikle bakliyat, yağ gibi gıda ürünlerinin olduğunu ve bu ürünlerin fiyatlarının son 4-5 ayda stabil seyrettiğini belirten Karlı, “Fiyatlar normal seviyede. İhtiyaca göre kolilerimiz belirleniyor ve gönderiliyor. Paketleri hazırlarken talebe göre hareket ediyoruz” şeklinde konuştu. Geçen yıla göre Ramazan kolisi fiyatlarında artış yaşandı. 2022'de, 100 lira olan en küçük koli fiyatı 230 liraya yükselirken, 'lüks' diye tabir edilen koli fiyatı ise 300 liradan 550 liraya çıktı. Sektör temsilcileri, bazı ürünlerin fiyatlarında oluşan bu artışların deprem kaynaklı meydana geldiğini ifade ediyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken.

Mübarek ayda fırsatçılık yapmayalım

Öte yandan, her Ramazan olduğu gibi gıda fırsatçıları ve merdiven altı üretim yapanlara karşı STK temsilcileri vatandaşları uyardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de, “Bu Ramazan, depremden dolayı biraz buruk geçecek. Ramazan ayı gibi özel günlerde bir fiyat artışı olur ama bu yıl zamsız, huzurlu bir Ramazan geçirmeyi umuyoruz. Bunun için herkes bir şeyler yapmalı, elini taşın altına koymalı. Fiyat artışlarına beraber dur demeliyiz” dedi. Ramazan kolisinin bir klasik haline geldiğini söyleyen Palandöken, “Ramazan kolisi aslında bir gelenek. Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinin de doğru yerlere ulaştırılması ve ürünlerin ihtiyaca göre belirlenerek israftan kaçınılması gerekiyor” dedi.











