Ramazan'da online alışverişe talep arttı

Ramazan ayının başlaması, perakende sektöründe artan talep ve değişen tüketici davranışlarının etkisiyle, piyasada her yıl belirli bir hareketlilik oluşturuyor. Özellikle temel gıda ürünlerine talep artarken, Ramazan kolisi ve sosyal yardım amaçlı alışverişler de devam ediyor. Çevrim içi siparişlerde ise belirli saatlerde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Perakendecilik Sektör Meclisi Başkanı Alp Önder Özpamukçu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan döneminin gıda perakendesi açısından her yıl hareketlilik oluşturduğunu, bu yıl ise tüketici davranışlarının daha temkinli ve planlı bir seyir izlediğini söyledi.

Harcama bütçelerindeki baskı nedeniyle tüketicilerin daha kontrollü, ihtiyaç odaklı ve kampanyaları takip eden bir alışveriş davranışı sergilediğine işaret eden Özpamukçu, bu nedenle sektörde yüksek hacimli bir sıçramadan ziyade, dengeli ve yönetilebilir bir artış gözlemlendiğini aktardı. Ramazan ayında alışveriş sepetlerinde bakliyat, pirinç, makarna, yağ, un, şeker, hurma, çorbalık ürünler ve içecekler gibi temel gıda kategorilerinde belirgin talep artışı yaşandığına dikkat çeken Özpamukçu, pratik olması sebebiyle hazır çorba, tatlı malzemeleri ve paketli ürünlerin de sıkça tercih edildiğini kaydetti. Taze ürün kategorisinde bulunan ürünlerdeki artışın, çift haneli oranlara yaklaştığını vurgulayan Özpamukçu, "Temel paketli ürünlerde, daha istikrarlı ve yaygın bir talep yükselişi gözleniyor. Gıda dışı kategorilerde ise sofra ürünleri, küçük ev gereçleri ve temizlik ürünlerinde, sınırlı ancak dönemsel bir hareketlilik oluşuyor" dedi.