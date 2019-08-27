Ekonomi Ray Sigorta ilk 6 ayda yüzde 25 büyüdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ray Sigorta ilk 6 ayda yüzde 25 büyüdü

İhtiyaca yönelik yenilikçi ürünleri piyasaya sunan ve bu ürünlerle hem sigortanın tabana yayılmasını hem de sigorta ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen Ray Sigorta, sektördeki ivmesini artırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koray Erdoğan
Koray Erdoğan

Geçtiğimiz dönemlerde de sektör ortalamasının üzerinde büyüyen Ray Sigorta, 2019 yılının ilk yarısında toplam prim üretimini bir önceki yıla göre %25 artırmayı başararak yine ortalamanın üzerinde bir performans gösterdi. Sektörün büyüme ortalaması ise aynı dönemde %19.2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Ray Sigorta’nın 2019 yılı ilk 6 aylık prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemindeki 457 milyon liradan 572 milyon liraya çıktı.

Ray Sigorta’nın yıl içinde en çok büyümeyi gerçekleştirdiği branş kasko oldu. Geçtiğimiz yıla kıyasla kaskodaki üretimini 67 milyon liradan 102 milyon liraya taşıyan şirket, %53 oranında artış yakaladı. Emtia sigortalarındaki prim üretimini %66 artırarak 15 milyon liradan 25 milyon liraya çıkaran Ray Sigorta, yangın tarafında da başarılı bir performans gösterdi. Şirket, yangın sigortalarında geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 27 milyon liralık üretimi, bu yıl 33.5 milyon liraya yükselterek %26 seviyesinde artış sağladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Ray Sigorta’nın sadece büyüme odaklı bir şirket olmadığını, büyümenin anahtarının sürdürülebilir

işlere imza atmak ve sigorta sektörü için değer yaratmak olduğunu ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, şunları söyledi: “Ray Sigorta olarak sektöre dinamizm ve inovasyon getirmeyi hedefliyoruz. Sigorta ihtiyaçlarını analiz ederek müşterilerimizin tüm risklerinin teminat altına alınması noktasında çaba gösteriyoruz.”

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