Rekabet için aşıda öncelik şart

Küresel salgın sürecinde güvenli tatil için tüm önlemlerini alan turizimciler, İngiltere başta olmak üzere ülkelerin uçuş serbestisi öncesinde yaklaşık 2 milyon sektör çalışanının aşılanmasını istedi. Yunanistan ve İspanya’nın şimdiden sektörde aşılamaya başladığına işaret eden turizimciler, uluslararası rekabette öne geçmek için aşılama noktasında, “Acil destek bekliyoruz” çağrısı yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, İngiltere’nin 17 Mayıs’tan itibaren İngiliz vatandaşlarına uluslararası seyahat serbestisini açıklayacağını duyurması dolayısıyla mayıs ayındaki rezervsayonlarda iptaller aldıklarını, ancak temmuz ortasından itibaren İngiltere’den taleplerin iyi gittiğini söyledi. Turizmde uluslararası rekabetin yanı sıra, İngiltere ve diğer ülkelerden turist çekmek için aşının öncelikli olduğunun altını çizen Uysal, Yunanistan’ın şimdiden sektöre yönelik aşılamaya başladığını açıkladı. Bazı acentelerin de satışlarını Türkiye’den Yunanistan’a kaydıracaklarını açıkladığına işaret eden Uysal, “Turizim bölgelerinde turistin temas ettiği herkesin aşılanması lazım. Sektörün bu anlamda aşılanması çok önemli. Bu konuda acil destek bekliyoruz. Yunanistan ve İspanya buna başladı” dedi.

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Özgen Uysal

KASIM SONUNA UZAR

Bu noktada TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın, aşı konusundaki taleplerini Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerine işaret eden Özgen Uysal, turizm sektöründe 1,5-2 milyon kişinin aşılanmasından söz edilebileceğini ve aşılama çalışmalarının da İngiltere’nin uçuş serbestisi için gündeme aldığı 17 Mayıs’tan önce tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı. Birleşik Krallık’ın uçuş serbestisinin yanı sıra, Türkiye’de de turizm çalışanlarının aşılanmasının önemli olduğuna vurgu yapan Uysal, “Mayıs ayından sonra uçuşlar serbest bırakılırsa İngilizlerin yoğun talebi aşikar. İngiliz turist rezervasyonları, geçen yılın yüzde 15-20 üzerinde görülüyor. Normalde ekim sonu sezon bitirdi. Şimdi Kasım sonuna kadar rezervasyonları görülüyor. Rus pazarında rezervasyonlar çok iyi yüzde 30-40 geçebiliriz. Rusya ve Rusça konuşulan ülkelde 2019’u bile geçer” diye konuştu.

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SEZONDAN UMUTLUYUZ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizm sektörü olarak geçen yıl önemli bir sınav verildiğini söyledi. Turizm hareketinin bu yıl da Güvenli Turizm Sertifika Programı çerçevesinde devam edeceğini anlatan Yağcı, “Misafirlerimizi aldığımız tedbirler çerçevesinde ağırlayacağız.” dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Daha iyi bir sezon bizi bekliyor. Bu sezonda da güvenli, sağlıklı ve keyifli tatil hizmeti sunmak için tüm hazırlıkları yaptık” dedi.

ÖNCELİK GÜVENLİ HİZMET

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Muğla’nın en büyük pazarının İngiltere olduğunu söyledi. İngiltere’de turizm sektörü temsilcileri ve tur operatörleriyle görüşme yaptıklarını aktaran Bülbüloğlu, “Hazirandan itibaren İngiliz misafirlerimizi kentimizde ağırlamaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Rusya ve Ukrayna’dan da mayıs itibarıyla turist bekliyoruz. Her şey planlandığı gibi iyi giderse geçen senenin üstünde çok daha iyi bir sezon bekliyoruz” dedi.

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Rus turistin ilk rotası Türkiye

Türkiye, Rus turistlerin 2021’de en çok ziyaret etmek istediği ülkeler arasında yer aldı. Rus şirketi Yandex.Travel’ın yaklaşık 10 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette de katılımcılara 2021’deki tatil planlarına ilişkin sorular yöneltildi. Anket katılımcıları, Türkiye’yi bu yıl da en çok ziyaret etmek istedikleri ülkeler arasında gösterdi. Öte yandan Rusya’da faaliyet gösteren tur operatörlerinden TUI Russia da Rusların 1 - 15 Şubat tarihleri arasında en çok Türkiye'yi ziyaret ettiğini açıkladı.

Galataport’a 200 kruvaziyer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, kuruvaziyer turizmine değinerek, “Nisan ayından itibaren Galataport’un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Salgın şartlarına rağmen sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisi, Galataport’a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin beş katına çıkacağına ben şimdiden inanıyorum ve şimdiden bunu görüyorum” açıklaması yapmıştı.

Çalışanlara aşı pozitif yansır

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, aşılama çalışmalarının da sezona pozitif yansımaları olacağını söyledi. Aslan, sektör çalışanlarının daha kısa süre içinde aşılanmasını talep ettiklerini bildirdi. Bir otelin yönetim kurulu başkanı Recai Çakır ise geçen yıla göre turist sayısında iki kat artış beklediklerini belirterek, “Geçen yıl açılmayan birçok otel, bu yıl hazırlık yaptı. Herkes heyecanla sezonu bekliyor” diye konuştu.