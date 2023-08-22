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Ekonomi

Rekabet Kurulu iki gıda firması hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ayrı ayrı soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

17:26 . 22/08/2023 Salı
AA
Rekabet Kurulu, Meysu Gıda ve Aksaray Unlu Mamulleri hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Meysu Gıda ve Aksaray Unlu Mamulleri hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici-tedarikçi olarak faaliyet gösteren Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmalar Kurulca karara bağlandı.


Ön araştırmalarda elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu iki şirket hakkında ayrı ayrı soruşturma açılmasına karar verdi.


Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.



#Rekabet Kurulu
#soruşturma
#şirket
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