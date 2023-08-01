Rekabet Kurulunda Arçelik Pazarlama AŞ'nin sözlü savunma toplantısı yapıldı

"Bahse konu eylemlerin Ceza Yönetmeliği'nin 3. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 'diğer ihlal' teşkil ettiği, Ceza Yönetmeliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, temel para cezası oranının Arçelik'in gayri safi gelirinin yüzde 0,5'i ile yüzde 3'ü arasında belirlenebileceği, ihlal süresinin bir yıldan kısa olması nedeniyle Ceza Yönetmeliği'nin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca artırım yapılmasına yer olmadığı, Ceza Yönetmeliği'nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca temel para cezasına uygulanacak herhangi bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır"