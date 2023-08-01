Rekabet Kurulunda Arçelik Pazarlama AŞ'nin sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulu
Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kurum Başkanı Birol Küle, söz konusu şirket hakkında yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.
Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, şirket tarafından yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle ilgili kanunun ihlal edildiği, bu çerçevede Arçelik Pazarlama hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığını söyledi.
Eylemin ilgili kanun ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirten temsilci, şunları kaydetti:
Daha sonra söz alan şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak, delillerini Kurula sundu.
Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.