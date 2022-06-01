Ekonomi Rekabet Kurulundan birleşme ve devralma işlemlerine izin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu'ndan birleşme ve devralma işlemlerine izin

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı. Ford Romania'nın Ford Otosan Netherlands aracılığıyla Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rekabet Kurulundan birleşme ve devralma işlemlerine izin
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, BBR Verkehrstechnik, BBR rail automation, BBR International Finance Service, BBR rail automation, BBR Intelis ve BBR rail automation Swiss adlı şirketlerin tek kontrollerinin Stadler Signalling aracılığıyla Stadler Rail tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

LeasePlan Corporation'ın tek kontrolünün ALD Automotive tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Nielsen Holdings'in dolaylı ortak kontrolünün Elliott Investment Management L.P. tarafından yönetilen fonlar veya yatırım araçları ile Brookfield Asset Management'ın dolaylı kontrol ettiği iştiraki Brookfield Private Equity Holdings'in bağlı şirketleri tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı karara bağlandı.

Theramex Healthcare Topco Limited ve bu şirketin doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraklerinin ortak kontrolünün, PAI Partners'ın yönettiği fonlar ve CEP V Participations SICAR tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ ile Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ'nin tek kontrolünün Technology Services and Investment aracılığıyla Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Viatris'in biyobenzer portföyünün tek kontrolünün Biocon Biologics Limited aracılığıyla nihai olarak Biocon Limited tarafından devralınması işlemine izin çıktı.

International Financial Group Limited'in tek kontrolünün Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

MP Sağlık ve Ticaret AŞ ve MLP Sağlık Hizmetleri AŞ tarafından ortak kontrol edilen Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ üzerindeki tam kontrolün MP Sağlık ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Beklenen özellik nihayet geliyor

Beklenen özellik
nihayet geliyor

​WhatsApp'ta yanlış yazmak artık sorun olmayacak.
Çöp evden çıkanlar pes dedirtti

Çöp evden çıkanlar 'pes' dedirtti

​Kötü kokular yayılınca mahalle sakinleri fark etti.
Kılıçdaroğluna 10 soru

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sorulara net yanıt verirse muhatap almaya başlayabiliriz.

Başkan Avcı 7/24 sahada

Başkan Avcı 7/24 sahada

​'Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz.'

​3600 ek göstergede önemli gelişme: Bakan Bilgin açıkladı

​Arsa maliyetine dikkat çekip tek tek sıraladı.

​Sarı-lacivertli kulüp Jorge Jesus'u KAP'a bildirdi.

​Listenin başında bireysel krediler yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı.

​Geleceğe Dönüş filminin ikon otomobilinin yeni modeli tanıtıldı.

​Rusya'nın ruble hamlesi devam ediyor.

'Dark' ve 'Buffy' ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.