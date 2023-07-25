Rekabet Kurumu sözlü savunma aldı: Altı gübre firmasına idari para cezası talep edildi

"Soruşturma kapsamında tespit edilen ihlalin, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem Ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 'diğer ihlaller' kategorisinde olması nedeniyle, temel para cezasının hesaplanmasında ihlale taraf teşebbüslerin Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 0,5'i ile yüzde 3’ü arasında bir oranın esas alınması gerektiği, BAGFAŞ ve GEMLİK için ihlalin 1 yıldan kısa sürdüğü, EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için ise ihlalin süresinin 1-5 yıl arasında olduğu, bu nedenle ceza yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için belirlenen para cezası miktarının yarısı oranında artırılması gerektiği değerlendirilmektedir."