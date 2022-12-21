Ekonomi Rekabet Kurumundan 13 firmaya 878 milyon lira ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurumu'ndan 13 firmaya 878 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, 13 firmaya, 'dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek şekilde rekabeti ihlal ettikleri' gerekçesiyle yaklaşık 878 milyon lira idari ceza verdi. Coca-Cola'ya 272.2 milyon TL, Eti'ye 173.3 milyon TL, Pasifik Tüketim'e 106 milyon TL, Pepsi'ye 92.5 milyon TL, Frito Lay'e 87.9 milyon TL, Düzey Tüketim'e 48.2 milyon TL,Red Bull'a 25.7milyon TL, Unmaş'a 24.2 milyon TL,Şölen'e 15.7 milyon TL,Haribo'ya 10.2 milyon TL, Kent Gıda'ya 8.8 milyon TL, Glaxosmithkline'a 8.4 milyon TL, Doğanay'a 5.6 milyon TL ceza verildi.

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Haber Merkezi AA
Rekabet Kurumundan 13 firmaya 878 milyon lira ceza
Arşiv

Rekabet Kurumu tarafından, 5 zincir market ve bir tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle idari para cezası verildi.

13 marka ve aldıkları cezalar şöyle:

  • -Coca-Cola: 272.159.349,36 TL,

    -Pasifik Tüketim: 106.002.255,94 TL,

  • -Eti: 173.263.933,89 TL,

  • -Pepsi: 92.506.885,85 TL,
  • -Frito Lay: 87.954.615,82 TL,
  • -Düzey Tüketim: 48.190.012,34 TL,
  • -Red Bull: 25.711.530,05 TL,
  • -Unmaş: 24.223.008,88 TL,
  • -Şölen: 15.680.173,63 TL,
  • -Haribo: 10.204.678,30 TL,
  • -Kent Gıda: 8.775.984,66 TL,
  • -Glaxosmithkline: 8.424.667,29 TL,
  • -Doğanay: 5.553.551,61 TL.


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