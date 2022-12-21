Rekabet Kurumu'ndan 13 firmaya 878 milyon lira ceza Rekabet Kurumu, 13 firmaya, 'dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek şekilde rekabeti ihlal ettikleri' gerekçesiyle yaklaşık 878 milyon lira idari ceza verdi. Coca-Cola'ya 272.2 milyon TL, Eti'ye 173.3 milyon TL, Pasifik Tüketim'e 106 milyon TL, Pepsi'ye 92.5 milyon TL, Frito Lay'e 87.9 milyon TL, Düzey Tüketim'e 48.2 milyon TL,Red Bull'a 25.7milyon TL, Unmaş'a 24.2 milyon TL,Şölen'e 15.7 milyon TL,Haribo'ya 10.2 milyon TL, Kent Gıda'ya 8.8 milyon TL, Glaxosmithkline'a 8.4 milyon TL, Doğanay'a 5.6 milyon TL ceza verildi.

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