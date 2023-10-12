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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan su sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, su sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

11:39 . 12/10/2023 Perşembe
AA
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici-tedarikçi konumundaki Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma, karara bağlandı.


Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, teşebbüslerin bilgi değişimi yoluyla Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.


Kurul ayrıca Susa Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret AŞ (Buzdağı Su) hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda da şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açtı.


Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.




#Rekabet Kurumu
#soruşturma
#Rekabet Kurulu
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