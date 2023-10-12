Rekabet Kurumu'ndan su sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, dört yılda hak ihlali yapan firmalara 10,4 milyar liralık para cezası uyguladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle "Gerek dijital gerekse de pek çok farklı sektördeki ihlale müdahale edilmiş ve bu ihlallere yönelik hedef odaklı tedbirler alınmıştır" dedi.