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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 36 bin sağlık personeli alınacak: İşte alımların yapılacağı yedi alan

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar bir diyetisyen, dokuz ebe, iki hemşire, 25 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.

Kenan Biter
07:08 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.


Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.




#sağlık personeli
#Resmi Gazete
#uzman tabip
#hemşire
#diyetisyen
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