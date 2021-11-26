Riva değerini 3’e katladı

Galatasaray’ın Beykoz Riva arazisinde Yılmazlar İnşaat ve FBA Yapı tarafından üç yıl önce satışa çıkartılan Düşler Vadisi Projesinde villalar değerini üçe katladı. Emlak Konut’la gelir paylaşım modeliyle geliştirilen projede ilk etap anahtar teslim töreninde konuşan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, arazide 1330 villanın yer aldığını, 700 adetini 3 yıl önce satışa çıkardıklarını söyledi.

2+1’den 6+1’e kadar villa seçenekleri sunan projede 632 villanın satıldığını anlatan Yılmaz, “Satıştaki konutlardan sınırlı sayıda elimizde kaldı. 10-15 güne kadar yeni etapta 150-200 villayı satışa çıkacağız” dedi. Üç yıl önce 8 bin TL olan metrekare satış fiyatlarının halihazırda 20-25 bin TL civarına geldiğini kaydeden Yılmaz, önümüzdeki günlerde bu rakamların daha da artacağını kaydetti.

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Gelirleri yükseltecek

Projeden 3 milyar 800 milyon gelir beklentileri olduğunu söyleyen Yılmaz, “Şu anda bu oranın yüzde 20 -30 oranında artacağı görünüyor” dedi. Yılmaz, “Pandeminin ilk dönemlerinde sektörde duraklama yaşadık. Fakat sonrasında talepte patlama oldu. Fiyatlar tırmandı” diye konuştu.

Günde 8 villa satmaya başladık

Kurdaki hareketliliği ile son bir haftada oldukça yoğun talep aldıklarını açıklayan Hakan Yılmaz, “Günde 7 -8 adet villa satmaya başladık. Ön talepte gelen müşterilerimize eski fiyatlarla satış yaptık. Ancak yeni gelen müşterilerimize dün itibariyle artık yeni fiyatlarla satmaya başladık” dedi.