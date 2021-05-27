Rus Konsolos Rogoza: Uçuşların başlamasıyla Ruslar Kemer’e akın edecek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya gelen Rusya Antalya Konsolosu Oleg Rogoza Rusların Kemer’e gelmesini çok istediğini belirterek,

“Bence biraz sabırlı olmak gerekiyor. Şu anda pandemi dolayısıyla Ruslar herhangi bir ülkeye tatile çıkamıyor. Charter uçuşları açık olmadığı için Kemer’e de gelemiyorlar. Charter uçuşların başlamasıyla Rusların Kemer’e akın edeceğini düşünüyorum. Şu anda sadece Türkiye değil diğer destinasyonlara da çıkış yok. Moskova’dan bir heyet gelecek ve incelemelerde bulunacak. Pandemi ile ilgili gerekli denetimlerden sonra rapor hazırlanacak ve rapora göre hareket edilecek. Rapor sonrası gerekli izinlerin verileceğini düşünüyorum. Türkiye’ye gelenler arasında Ruslar hala ilk sırada” şeklinde konuştu.

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Konsolos Rogoza, Türkiye’nin pandemi ile çok iyi mücadele ettiğini ve vaka sayılarının düşüşe geçmesinde önemli çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

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