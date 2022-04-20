Ekonomi AB limanları Rus gemilerine kapanacak
DÜNYA EKONOMİSİ

AB limanları Rus gemilerine kapanacak

Avrupa Birliği ülkeleri Rus gemilerine limanlara erişim yasağını peş peşe uygulamaya başlarken petrol ve doğal gaz başta olmak üzere pek çok önemli ürünün taşınması istisna kapsamında tutuluyor. Son olarak Yunanistan, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında bir Rus petrol tankerini alıkoydu.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna son durum: ​AB limanları Rus gemilerine kapanacak
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AB, Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya karşı 5'inci yaptırım paketini 5 Nisan'da açıkladı.

Bu kapsamda Rusya'ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin de AB limanlarına erişiminin yasaklanması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili AB direktifi 8 Nisan'da yayınlandı.

Son günlerde üye ülkeler peş peşe limanlarını söz konusu gemilere kapatmaya başladı.

  • Yasak, yatlar ve gezi tekneleri de dahil olmak üzere "Rus bayrağı altında kayıtlı" tüm gemiler için geçerli olacak.

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan sonra Rus bayrağını başka bir devlete çeviren gemiler de yasak dahiline alınacak.

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Bu çerçevede şimdiye kadar Bulgaristan, Romanya, Estonya, Belçika ve İtalya 16 Nisan gece yarısından itibaren AB direktifini uygulamaya koydu.

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Son olarak Yunanistan, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında bir Rus petrol tankerini alıkoydu.

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