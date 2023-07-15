Rusya’ya ticaret kapıları genişledi

Yapılan iki katlık artış ile birlikte günlük giriş çıkış yapabilecek TIR sayısı ortalama 600’den bin 200’e yükselirken, binek otomobiller için ise bu sayı 2 bin 800’e ulaştı. Toplam TIR geçişi için kullanılan peron sayısı da 6’dan 12’ye çıkarıldı. Yapılan iyileştirmeler sayesinde Verhniy Lars kapısı Rusya’ya kara yolu ile yapılacak ihracatta bekleme süresini yarı yarıya düşürdü.