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Ekonomi

Rusya’ya ticaret kapıları genişledi

Türk TIR’larının Rusya’ya ihracat yoğun olarak kullandığı Rusya – Gürcistan sınırında bulunan Verhniy Lars Sınır Kapısı’nda kapasite artışına gidildi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

13 Mart tarihinden itibaren tadilat nedeniyle yoğunluklar yaşanan sınır kapısı 2 katı kapasite ile ziyaretçilerin ve kara yolu taşımacılığı yapanların hizmetine açıldı.


TIR RAKAMI 1.200’E YÜKSELDİ

Yapılan iki katlık artış ile birlikte günlük giriş çıkış yapabilecek TIR sayısı ortalama 600’den bin 200’e yükselirken, binek otomobiller için ise bu sayı 2 bin 800’e ulaştı. Toplam TIR geçişi için kullanılan peron sayısı da 6’dan 12’ye çıkarıldı. Yapılan iyileştirmeler sayesinde Verhniy Lars kapısı Rusya’ya kara yolu ile yapılacak ihracatta bekleme süresini yarı yarıya düşürdü.


#Ekonomi
#Rusya
#ticaret
3 saat önce
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