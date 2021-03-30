Ekonomi Rüzgar ve güneş enerjimiz artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgar ve güneş enerjimiz artıyor

Rüzgar ve güneş enerjimiz artıyor

Türkiye rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde dünya ortalamasının üzerinde performans gösterirken, bu alandaki yatırımlar 2015-2020 arası dönemde 3 kat arttı. Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise rüzgar ve güneşten en fazla elektrik üretimi gerçekleştiren 5’inci ülke olarak ABD, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerin önünde yer aldı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Rüzgar ve güneş enerjimiz artıyor
Türkiye’de tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 2015-2020 döneminde yüzde 197 arttı.

Türkiye geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 12’sini rüzgar ve güneşten karşılayarak dünya ortalamasının (yüzde 9,4) üzerinde performans gösterirken, bu kaynaklardan elektrik üretimini 2015-2020 döneminde 3 katına çıkardı. Londra merkezli iklim ve enerji odaklı bağımsız düşünce kuruluşu Ember’in, Küresel Elektrik Görünümü 2021 başlıklı raporuna göre, Türkiye’nin elektrik talebi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 301,5 teravatsaat oldu. Türkiye’nin 2020’deki toplam elektrik üretimi ise 302 teravatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 43’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilirken, yüzde 57’si diğer kaynaklardan sağlandı.

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G-20’DE ZİRVEYE TIRMANIŞ

  • Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise rüzgar ve güneşten en fazla elektrik üretimi gerçekleştiren 5’inci ülke olarak ABD, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerin önünde yer aldı. Geçen yıl Türkiye’de rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik bir önceki yıla göre yüzde 15 (5 teravatsaat) artış gösterdi. Toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi de yaklaşık 2 bin megavat artışla 16 bin megavata ulaştı. Türkiye’nin rüzgar ve güneşten elektrik üretimi 2015-2020 döneminde yüzde 4’ten yüzde 12’ye yükseldi. Bu oran dünya genelinde ise yaklaşık 2 katına çıkarak yüzde 9,4 oldu.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 34’Ü KÖMÜR SANTRALLERİNDEN

Geçen yıl Türkiye’nin elektrik üretiminde kömürün payı ise bir önceki yıla göre yüzde 6 düştü. Türkiye’nin elektrik üretiminde kömürün toplam payı ise 2020’de yüzde 34 olarak hesaplandı. Bu oran dünya ortalamasıyla aynı seviyede bulunurken, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin üzerinde gerçekleşti. Türkiye’de 1600 megavat kömür kapasitesi oluşturacak yatırımın inşası devam etti, 12 bin 400 megavatlık kapasite ise iptal edildi.

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YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR DOĞAL GAZDAN PAY ALDI

  • Türkiye’de tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 2015-2020 döneminde yüzde 197 arttı. Buna rağmen söz konusu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi fosil yakıtların toplamını geçemedi fakat doğal gazın elektrik üretimindeki payının yüzde 15 düşmesini sağladı. Öte yandan, geçen yıl kuraklık nedeniyle doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ KÖMÜRÜN TAHTINI SALLIYOR

Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimindeki 314 teravatsaatlik büyüme sayesinde, kömürden elektrik üretimi geçen yıl 346 teravatsaatle (yüzde 4) rekor düşüş yaşadı. Geçen yıl kömürden elde edilen toplam elektrik ise 8 bin 736 teravatsaat oldu. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının artmasında elektrik talebinin salgın nedeniyle yavaşlaması etkili olurken, talebin yeniden artışa geçmesiyle dünyada daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin oluşturulmasına ihtiyaç duyuluyor.

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