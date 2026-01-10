Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı

"Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 2026 yılına da rekorla başladık. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı"

Yeni yıl, yenilenebilir enerjide rekor ile başladı. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda rekor kırdı. Ocak ayının ilk haftasında üretilen elektriğin dörtte biri rüzgardan karşılandı. Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

Rüzgarda yılın ilk haftasındaki toplam üretim de önemli bir artış gösterdi. Bu dönemde üretilen elektriğin dörtte biri rüzgardan karşılandı.

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026’da da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz"

Deniz üstü rüzgar santrallerine yönelik olarak da YEKA modeline benzer bir modeli ortaya koymayı düşündüklerini ifade eden Bakan Bayraktar,

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, geçtiğimiz Kasım ayı sonu itibariyle 121 bin 782 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içerisinde güneş kurulu gücü 24 bin 669 megavat, rüzgar kurulu gücü ise 14 bin 546 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20,3’e, rüzgarın payı da yüzde 11,9’a erişti. Böylece, kurulu gücün üçte biri sadece rüzgar ve güneşten oluştu.