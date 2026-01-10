Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji alanında kırdığı rekorlara 2026’nın ilk günlerinde bir yenisini daha ekledi. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak günü 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.
Rüzgarda yılın ilk haftasındaki toplam üretim de önemli bir artış gösterdi. Bu dönemde üretilen elektriğin dörtte biri rüzgardan karşılandı.
Kurulu gücün üçte biri rüzgar ve güneşten
Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, geçtiğimiz Kasım ayı sonu itibariyle 121 bin 782 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içerisinde güneş kurulu gücü 24 bin 669 megavat, rüzgar kurulu gücü ise 14 bin 546 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20,3’e, rüzgarın payı da yüzde 11,9’a erişti. Böylece, kurulu gücün üçte biri sadece rüzgar ve güneşten oluştu.