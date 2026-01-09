İngiltere'yi bırakıp köyüne döndü: Babasından devraldığı mesleği büyütüp kazancını katladı, 'Hiçbir iş bu sevdamı gidermedi'

"Bu işi yapanlar fazla para peşinde olan insanlar da değil. Bu farklı bir iş, sevda, aşk gibi bizim için. Koyunun kuzulaması, melemesi, yayılması, yem yemesi, yürümesi ve zil sesi insanları bu işe aşık ediyor. Aşk olmazsa bu işi parayla kimse yapmaz. Küçükbaş diğer sektörlere göre para kazanma işinde biraz geride kaldı. Son dönemde küçükbaş et tüketiminin azalması insanların da hevesini kaçırmaya başladı. Girdi maliyetleri artarken, gelir azalmaya başlaması sektörden çıkışlara neden oluyor. Devletimiz sağ olsun tarım ve hayvancılığın her kalemine, kredilendirilmesinden pazarlamasına ve üretimine kadar çok önemli destekler ve hibeler de veriyor..