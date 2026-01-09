İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Bryant 'Hiç duyulmamış bir durum' dedi ve ekledi: Türkiye öncelikli ülkeler arasında yer alıyor

"Türkiye, mümkün olan en kısa sürede serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak istediğimiz öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Sürecin başındaki bu sadece geçen yazdı, her bir aşamayı tamamlamanın oldukça uzun zaman alacağını düşünmüştük. Altı ayda üç tur görüşme yapmayı başardık. Bu, serbest ticaret anlaşması süreçlerinde neredeyse hiç duyulmamış bir durum. Bu nedenle, bu yılın geri kalanında da bu ivmeyi sürdürebileceğimizi umuyorum. Her şeyi ne zaman tamamlayabileceğimize dair bir son tarih belirlemekten her zaman çekinirim. Ancak sonuçta en önemlisi, anlaşmanın içeriği üzerinde anlaşmak değil, Türkiye ve İngiltere'deki işletmelerin bu fırsatlardan yararlanabilmesi için anlaşmayı uygulamaya koymak. Daha kolay olan kısımları hallettik, şimdi önümüzdeki birkaç ay içinde daha zor olan kısımları müzakere edeceğiz. Bir sonraki müzakere turu şubatta yapılacak ve bu yıl içinde daha fazla tur olacağını umuyorum."