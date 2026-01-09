İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Bryant 'Hiç duyulmamış bir durum' dedi ve ekledi: Türkiye öncelikli ülkeler arasında yer alıyor

İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, İngiltere ve Türkiye arasında güçlenen ticari ve savunma işbirliğine dikkati çekerek, "Türkiye, mümkün olan en kısa sürede serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak istediğimiz öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Altı ayda üç tur görüşme yapmayı başardık. Bu, serbest ticaret anlaşması süreçlerinde neredeyse hiç duyulmamış bir durum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamaları sonrası artan jeopolitik belirsizlikleri de değerlendiren Bryant "İngiltere ve Türkiye, NATO'nun güçlü üyeleri ve NATO'ya bağlılar. Aynı şekilde Danimarka da. Grönland'daki durum Grönlandlılar ve Danimarka halkının meselesidir ve sadece onlar bu ülkenin geleceğini belirlemelidir" ifadelerini kullandı.
İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, Türkiye ve İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 8. Dönem Toplantısı kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve savunma işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye ve İngiltere'nin önemli NATO üyeleri olduğunu dile getiren Bryant, "Bu, uluslararası belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde, ilişkilerimizin gerçekten önemli bir parçası." ifadesini kullandı.
Bu seviyedeki ikili ticaret hacminin her iki ülke için kazançlar sağladığını ve istihdam oluşturduğunu belirten Bryant, Türkiye ve İngiltere arasında serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik şöyle konuştu:
"Eurofighter Typhoon anlaşması savunma işbirliğimizin sadece başlangıcı"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen yıl ekimde Türkiye'ye yaptığı ziyareti anımsatan Bryant, bunun sekiz yıldır bir İngiliz başbakanının Türkiye'yi ziyaret ettiği ilk sefer olduğunu aktardı.
"Grönland'daki durum, Grönlandlılar ve Danimarka halkının meselesi"
Bryant, NATO çatısı altında İngiltere ve Türkiye'nin de şiddetle desteklediği belirli şartlar olduğunun altını çizdi.
Öte yandan İngiltere'nin Grönland ile de bir serbest ticaret anlaşması yapmaya çalıştığını ve orada gümrük vergileri ile gümrük vergileri dışındaki engellerin kaldırılması gereken bazı konular olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Türkiye ve İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon anlaşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ın 27 Ekim'de Ankara'ya yaptığı ziyarette Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine yönelik uygulama düzenlemelerinin heyetler arası görüşmelerde imzalandığını açıklamıştı.