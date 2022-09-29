Ekonomi Sabancı yatırımcı ilişkilerinde 9 ödüle layık görüldü
İŞ DÜNYASI

Sabancı yatırımcı ilişkilerinde 9 ödüle layık görüldü

Sabancı Holding, dünyanın dört bir yanından yatırım profesyonellerinin oylarıyla belirlenen 'Yatırımcı İlişkileri Anketi'nde 9 ödüle layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabancı yatırımcı ilişkilerinde 9 ödüle layık görüldü
​Sabancı Holding

Küresel finans alanında dünyanın en önemli platformları arasında yer alan Institutional Investor, düzenlediği 'Yatırımcı İlişkileri Anketi' kapsamında bölgelerinin ve ülkelerinin en iyi performans gösteren analistlerini (sell-side), CEO’larını, CFO’larını, yatırımcı ilişkileri profesyonellerini ve yatırımcı ilişkileri programlarını ödüllendirdi.

Sabancı Holding, dünyanın dört bir yanından ankete katılan yatırım profesyonellerinin oylarıyla belirlenen ödüllere damga vururken, 2022 Europe and Emerging EMEA Equity Awards Sanayi Şirketleri grubunda tüm kategorilerde birinci seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Büyük ödülün de sahibi oldu

“En İyi Yönetim Kurulu”, “En İyi CEO”, “En İyi CFO”, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı”, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi”, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli”, “En İyi Analist / Yatırımcı Etkinliği” ve “En İyi ÇSY” kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi olan Sabancı Holding, Yatırımcı İlişkileri ekibinin başarılı çalışmaları neticesinde, 29 ülkedeki 250’nin üzerinde şirket arasında EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinin “En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi” büyük ödülüne de layık görüldü.

  • Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri ekibi, geçen yıl da aynı platformda Finansal Kurumlar kategorisinde, dört farklı kategoride birincilik almıştı.

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