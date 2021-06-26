Havalimanlarında yüzler gülüyor: Bir günde 200 binden fazla yolcu gelince çifte rekor kırıldı Pandemi önlemlerinin gevşetilmesi hava yolu şirketlerinin ve Havalimanı işletmecilerinin yüzünü güldürdü. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pandemi dönemi boyunca bir günde yapılan uçuş rekoru kırıldı. İstanbul Havalimanı’nda 116 bin yolcu ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Haber Merkezi 26 Haziran 2021, 13:43 Son Güncelleme: 26 Haziran 2021, 14:04 İHA