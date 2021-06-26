Havalimanlarında yüzler gülüyor: Bir günde 200 binden fazla yolcu gelince çifte rekor kırıldı

İstanbul Havalimanı’nda pandemi dönemi boyunca bir günde yapılan uçuş rekoru kırıldı. Dün 840 uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanı 116 bin yolcu kullandı.
Aşılanmanın artmasına paralel esnetilen yasaklar ile birlikte artışa geçen seyahat talepleri turizm ve havacılık sektörünü hareketlendirdi.
İstanbul Havalimanı aynı gün 840 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı ise 116 bin yolcuyu ağırladı.
Pandemi önlemlerinin gevşetilmesi ve Rus turistlerin Türkiye’ye gelmeye başlaması nedeniyle artan yolcu sayısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dün rekor kırmasına neden oldu.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 90 bin177 yolcu sayısı ile yeni tip korona virüs salgının döneminin rekoru kırıldı.