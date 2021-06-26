Ekonomi Havalimanlarında yüzler gülüyor Bir günde 200 binden fazla yolcu gelince çifte rekor kırıldı
İŞ DÜNYASI

Havalimanlarında yüzler gülüyor: Bir günde 200 binden fazla yolcu gelince çifte rekor kırıldı

Pandemi önlemlerinin gevşetilmesi hava yolu şirketlerinin ve Havalimanı işletmecilerinin yüzünü güldürdü. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pandemi dönemi boyunca bir günde yapılan uçuş rekoru kırıldı. İstanbul Havalimanı’nda 116 bin yolcu ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu rekoru kırıldı
Foto/arşiv

İstanbul Havalimanı’nda pandemi dönemi boyunca bir günde yapılan uçuş rekoru kırıldı. Dün 840 uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanı 116 bin yolcu kullandı.

Aşılanmanın artmasına paralel esnetilen yasaklar ile birlikte artışa geçen seyahat talepleri turizm ve havacılık sektörünü hareketlendirdi.

İstanbul Havalimanı aynı gün 840 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı ise 116 bin yolcuyu ağırladı.

Pandemi önlemlerinin gevşetilmesi ve Rus turistlerin Türkiye’ye gelmeye başlaması nedeniyle artan yolcu sayısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dün rekor kırmasına neden oldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 90 bin177 yolcu sayısı ile yeni tip korona virüs salgının döneminin rekoru kırıldı.

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