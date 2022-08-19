Sağlık turizmine THY’den havalı destek: Kişi başı 2250 $ harcama yapıyorlar

Küresel sağlık hizmeti ihracatı pazarının büyüklüğü 100 milyar dolara yaklaşırken, sağladığı yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı tedaviyle Türkiye, küresel sağlık alanındaki yıldızını giderek daha da parlatıyor. Türk Hava Yolları (THY) ile Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) arasında, Türkiye varışlı sağlık turistlerine uygun koşullarda ulaşım imkanı sağlamak amacıyla iyi niyet anlaşması imzalandı.

SAĞLIK SEKTÖRÜMÜZ DÜNYANIN İLGİ ODAĞI

Türk sağlık sektörünün dünyanın ilgi odağı olduğunu söyleyen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, sağlık amaçlı Türkiye’yi ziyaret eden turistlerden 2021’de 1,6 milyar dolar gelir elde edildiğini, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 68’lik artış yaşandığını belirterek, “Ancak, sağlık hizmeti ihracatından elde edilen gelir bu rakamların çok üzerinde. Bu çerçevede, sağlık hizmeti ihracatından 2022’de 2,5 milyar dolar gelir hedeflenmektedir” dedi. Uçuşlarla ilgili bilgi de veren Bolat, bu yıl ABD’den Türkiye’ye gelen turist sayısının 1 milyona yakın olduğunu, beklenen 55 milyon arasında bu rakamın küçük kaldığını belirterek, “Bu rakamı eylülde ABD’de bir etkinlik yaparak birlik içerisindeki arkadaşlarımızla hedefimizi 2,5 milyon olarak ilan edeceğiz” diye konuştu.

SAĞLIK İÇİN GELENE ÖZEL PAKET FİYAT

Anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi veren Bolat şunları ifade etti: “Paket fiyatlar yapacağız. Mesela sağlık turizmi için gelen hastalarımıza özel business class fiyatlarımız olacak. Ailesini getirmeyi teşvik edeceğiz. Ailesi geldiğinde ekstra indirimler olacak. Mesela önceden insanlar ABD’ye tedavi olmaya gidiyordu. Orada çok pahalı hizmetler var. Bunlardan bir tanesi check-up hizmeti. ABD’nin herhangi bir noktasından İstanbul’a 18-19 saatte kişiyi getiriyoruz. Orada bir kolonoskopi hizmet alabilmesi için 3-4 ay geçmesi lazım. Biz bu hastayı bir hafta içerisinde hem Türkiye’ye getireceğiz hem baştan aşağı tarayacağız. Bir hafta dinlenecek. Tatilini yapacak ve bir hafta sonunda tahlil raporlarını alarak ülkesine dönecek. Oradaki insanlar için ulaşılabilir bir rakam olacak. Bu şekilde farklı ülkelere farklı hizmetlerimiz olacak.” Bolat, 2021’de hizmet ihracatından 55,2 milyar dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu yıl toplamda 80 milyar doların üzerinde bir rakam beklediklerini söyledi.

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Kişi başı 2250 $ harcama yapıyorlar

Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Komitesi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı da ülkemizi tercih eden hastaların en çok; onkoloji, organ nakli, büyük cerrahi vakalar ve tüp bebek gibi branşlar olduğunu söyledi. Özellikle Orta Doğu ülkelerinin, Irak, Libya, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetlerin gelen hasta sayısında başı çektiğini belirten Yiğitbaşı, komplike ameliyatların hızlıca yapılması sayesinde son yıllarda Avrupa’dan ve okyanus ötesi ülkelerden ilginin arttığını belirtti. Yiğitbaşı, gelen hastaların kişi başı 2 bin 250 dolar harcadığını da sözlerine ekledi.