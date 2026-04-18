Sağlıklı gıdada dijital kirliliğe 'bilim' freni

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyen bilgi kirliliği, dijital mecraların yaygınlaşmasıyla birlikte giderek daha önemli bir sorun haline geliyor. Bilimsel temeli olmayan iddialar ve doğruluğu kanıtlanmamış beslenme önerileri, toplumda yanlış yönlendirmelere yol açabiliyor. Bu konuda uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlenen Sabri Ülker Vakfı’nın Başkanı Yahya Ülker, vakfın globalleşme vizyonu Yeni Şafak'a değerlendirdi. Yahya Ülker, “Odağımızda, gıda ve beslenme alanındaki bilimsel ve güvenilir bilgiyi toplumla buluşturmak ve bu alanda kalıcı bir farkındalık oluşturmak bulunuyor. Bugün geldiğimiz noktada, bu sorumluluğun yalnızca Türkiye ile sınırlı kalamayacak kadar geniş bir etki alanına sahip olduğunu çok net görüyoruz” dedi.

YENİ BİR YAKLAŞIM MODELİ

Vakfın etki ölçümüne yönelik yeni yaklaşımını da anlatan Yahya Ülker, “Sabri Ülker Vakfı olarak yeni dönemde etkimizi daha sistematik ve ölçülebilir bir şekilde ortaya koymayı önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) yaklaşımını benimsiyoruz. En basit ifadeyle, yaptığımız her 1 TL’lik yatırımın topluma ne kadar değer olarak geri döndüğünü ölçmeyi hedefliyoruz. Attığımız her adımın yalnızca bugünkü değerini değil, uzun vadede bireyler ve toplum üzerindeki etkisini de analiz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DİYETLERİNE YAKIN TAKİP

Yahya Ülker, dijital mecralarda artan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, “Popüler diyetler ve doğruluğu kanıtlanmamış söylemler, toplumda ciddi bir kafa karışıklığına neden oluyor. Türkiye’de internet kullanım oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıkmış olması hızlı ve kontrolsüz yayılımı açıkça gösteriyor” dedi.





GELECEĞİN BİLİM LİDERLERİ ÖDÜLÜ SINIRLARI AŞIYOR

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün uluslararası boyuta taşınmasına da değinen Yahya Ülker, “Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nü uluslararası boyuta taşımamız, aslında bu küresel yaklaşımın en somut ve en güçlü adımlarından biri oldu. 2016 yılında başladığımız bu yolculukta, 10 yıl boyunca genç Türk bilim insanlarını destekleyerek çok kıymetli bir bilimsel ağ ve fikir paylaşım platformu oluşturduk. Ancak gördük ki bu ilgi ve etki, çok daha geniş bir potansiyeli işaret ediyor” dedi. Ülker, bu kapsamda ödülü uluslararası arenaya açtıklarını ve artık farklı ülkelerden araştırmacıların başvurabildiğini söyledi.



