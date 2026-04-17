Prof. Dr. Sabahattin Destek uyardı: Mide kanserinde riskler ve korunma yolları neler?

Mide kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olmaya devam ederken, özellikle geç belirti vermesi nedeniyle “sessiz ilerleyen” hastalıklar arasında yer alıyor. Beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlık, sigara ve alkol kullanımı gibi pek çok faktör mide kanseri riskini artırabiliyor. Bununla birlikte erken teşhis, düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalığın önüne geçmek ya da erken evrede yakalamak mümkün olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle mide sağlığını korumak için işlenmiş gıdalardan uzak durulması, taze sebze ve meyve tüketiminin artırılması ve mide şikayetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Sabahattin Destek konuyla ilgili bilgiler verdi.

Mide kanserinin nedenleri nelerdir?

Mide kanseri oluşumunda birçok farklı risk faktörü rol oynuyor. Bunların başında sağlıksız beslenme alışkanlıkları geliyor. Özellikle aşırı tuzlu, tütsülenmiş ve işlenmiş gıdaların sık tüketimi mide mukozasına zarar vererek kanser riskini artırabiliyor. Bunun yanı sıra Helicobacter pylori enfeksiyonu da mide kanserinin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

Sigara ve alkol kullanımı, mide kanseri riskini ciddi şekilde artıran diğer etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca ailede mide kanseri öyküsü bulunması, genetik yatkınlık açısından önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Uzun süreli mide rahatsızlıkları, reflü ve gastrit gibi hastalıkların ihmal edilmesi de zamanla kanser gelişimine zemin hazırlayabiliyor.

Prof. Dr. Sabahattin Destek, özellikle yaşam tarzının belirleyici rolüne dikkat çekerek, “Mide kanseri tek bir nedene bağlı gelişmez. Beslenme alışkanlıkları, enfeksiyonlar ve çevresel faktörler birlikte etki eder.

“Özellikle Helicobacter pylori enfeksiyonunun erken dönemde tespit edilip tedavi edilmesi, riskin azaltılmasında kritik öneme sahiptir” diyor. Destek ayrıca, uzun süren mide şikayetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Sürekli hazımsızlık, mide ağrısı ya da iştah kaybı gibi belirtiler varsa mutlaka ileri tetkik yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Mide kanserinde tedavi seçenekleri

Mide kanserinde tedavi, hastalığın evresine göre değişiklik gösteriyor. Erken evrede teşhis edilen vakalarda cerrahi müdahale ile tümörün tamamen çıkarılması mümkün olabiliyor. Bu durum hastanın yaşam süresi ve kalitesi açısından büyük avantaj sağlıyor.

İleri evrelerde ise tedavi süreci daha kapsamlı ilerliyor. Kemoterapi, radyoterapi ve bazı durumlarda hedefe yönelik tedaviler devreye giriyor. Son yıllarda gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde kişiye özel tedavi yaklaşımları da uygulanabiliyor. Bu sayede hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor ve hastaların yaşam süresi uzatılabiliyor.

Prof. Dr. Sabahattin Destek, tedavi sürecinde erken teşhisin belirleyici olduğunu vurgulayarak, “Mide kanserinde en etkili tedavi yöntemi, hastalığın erken evrede yakalanmasıdır. Bu aşamada yapılan cerrahi müdahalelerle tamamen iyileşme sağlanabilir” dedi.

İleri evre hastalarda ise multidisipliner yaklaşımın önemine değinen Destek, “Onkoloji, genel cerrahi ve gastroenteroloji ekiplerinin birlikte planladığı tedavi süreci, hastanın yaşam süresini ve kalitesini artırmada büyük rol oynar” şeklinde konuştu. Ayrıca yeni nesil tedavi yöntemlerinin umut verici olduğunu belirten Destek, kişiye özel tedavilerin giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Prof. Dr. Sabahattin Destek, mide kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle uzun süren mide şikayetlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Destek, “Toplumda mide ağrısı, şişkinlik veya hazımsızlık gibi şikayetler çoğu zaman basit rahatsızlıklar olarak görülüyor. Ancak bu belirtiler uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı” dedi.

Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin önemine de değinen Destek, “Taze ve doğal gıdalarla beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak mide kanseri riskini ciddi oranda azaltır. Ayrıca düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, mide kanseriyle mücadelede en güçlü silahın farkındalık olduğunu belirtiyor. Erken teşhis, doğru tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bu sinsi hastalığa karşı önemli bir avantaj sağlamak mümkün.







