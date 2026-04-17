Prof. Dr. Sabahattin Destek uyardı: Mide kanserinde riskler ve korunma yolları neler?

Mide kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olmaya devam ederken, özellikle geç belirti vermesi nedeniyle “sessiz ilerleyen” hastalıklar arasında yer alıyor. Beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlık, sigara ve alkol kullanımı gibi pek çok faktör mide kanseri riskini artırabiliyor. Bununla birlikte erken teşhis, düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalığın önüne geçmek ya da erken evrede yakalamak mümkün olabiliyor.
Uzmanlar, özellikle mide sağlığını korumak için işlenmiş gıdalardan uzak durulması, taze sebze ve meyve tüketiminin artırılması ve mide şikayetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Sabahattin Destek konuyla ilgili bilgiler verdi.
Mide kanserinin nedenleri nelerdir?
Mide kanseri oluşumunda birçok farklı risk faktörü rol oynuyor. Bunların başında sağlıksız beslenme alışkanlıkları geliyor. Özellikle aşırı tuzlu, tütsülenmiş ve işlenmiş gıdaların sık tüketimi mide mukozasına zarar vererek kanser riskini artırabiliyor. Bunun yanı sıra Helicobacter pylori enfeksiyonu da mide kanserinin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.
Sigara ve alkol kullanımı, mide kanseri riskini ciddi şekilde artıran diğer etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca ailede mide kanseri öyküsü bulunması, genetik yatkınlık açısından önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Uzun süreli mide rahatsızlıkları, reflü ve gastrit gibi hastalıkların ihmal edilmesi de zamanla kanser gelişimine zemin hazırlayabiliyor.
Prof. Dr. Sabahattin Destek, özellikle yaşam tarzının belirleyici rolüne dikkat çekerek, “Mide kanseri tek bir nedene bağlı gelişmez. Beslenme alışkanlıkları, enfeksiyonlar ve çevresel faktörler birlikte etki eder.
Mide kanserinde tedavi seçenekleri
Mide kanserinde tedavi, hastalığın evresine göre değişiklik gösteriyor. Erken evrede teşhis edilen vakalarda cerrahi müdahale ile tümörün tamamen çıkarılması mümkün olabiliyor. Bu durum hastanın yaşam süresi ve kalitesi açısından büyük avantaj sağlıyor.
İleri evrelerde ise tedavi süreci daha kapsamlı ilerliyor. Kemoterapi, radyoterapi ve bazı durumlarda hedefe yönelik tedaviler devreye giriyor. Son yıllarda gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde kişiye özel tedavi yaklaşımları da uygulanabiliyor. Bu sayede hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor ve hastaların yaşam süresi uzatılabiliyor.
İleri evre hastalarda ise multidisipliner yaklaşımın önemine değinen Destek, “Onkoloji, genel cerrahi ve gastroenteroloji ekiplerinin birlikte planladığı tedavi süreci, hastanın yaşam süresini ve kalitesini artırmada büyük rol oynar” şeklinde konuştu. Ayrıca yeni nesil tedavi yöntemlerinin umut verici olduğunu belirten Destek, kişiye özel tedavilerin giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.
“Erken teşhis hayat kurtarır”
Uzmanlar, mide kanseriyle mücadelede en güçlü silahın farkındalık olduğunu belirtiyor. Erken teşhis, doğru tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bu sinsi hastalığa karşı önemli bir avantaj sağlamak mümkün.