Borcunu erken ödeyene yüzde 74 indirim

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çok sayıda sektörü ve sosyal kesimi doğrudan ilgilendiren torba yasada, depremzedelere yönelik borç yapılandırmasından engelli bireylerin araç alım haklarına, bedelli askerlik ücretinden vergi düzenlemelerine kadar kritik maddeler yer alıyor. Kanunun en dikkat çekici maddesi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen hak sahiplerine sunulan ödeme kolaylığı oldu. Yeni düzenlemeye göre, deprem sonrası inşa edilen konut ve iş yerleri için borçlandırma bedellerini 31 Aralık tarihine kadar tek seferde (defaten) ödeyen vatandaşlara dev bir indirim sağlanacak. Kanun kapsamında, en fazla bir konut için yüzde 74, en fazla bir iş yeri için ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.





3+1 DAİRENİN PEŞİN FİYATI 484 BİN LİRA

Taksitli toplam borçlandırma bedeli yaklaşık 1 milyon 890 bin TL olarak belirlenen 3+1 konutlar için 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödeme yapıldığında ödenecek tutar 484 bin TL’ye düşüyor. Taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL olan köy evlerinde ise peşin ödeme tutarı 448 bin TL civarında olacak. Peşin ödemeyi tercih etmeyenler için ise 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ve aylık 8 bin 750 TL sabit taksitli (faizsiz) bir model hayata geçirildi. İş yerleri için indirim oranı konutlara göre daha düşük tutulsa da yine de önemli bir avantaj sağlıyor. Taksitli toplam borçlandırma bedeli 2 milyon TL olan bir iş yeri için, 31 Aralık 2026'ya kadar peşin ödeme yapıldığında rakam 1 milyon 40 bin TL'ye geriliyor.





ENGELLİLER İÇİN ÖTV İSTİSNASI

Deprem düzenlemesinin ardından bir diğer önemli madde ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda şekillenen ÖTV muafiyeti oldu. Engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı hükme bağlanan bireyler, artık ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Bu hak, belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilecek.





BEDELLİ ASKERLİK YÜZDE 25 ZAMLANDI

Savunma sanayii ve askerlik hizmetlerine yönelik düzenlemeler kapsamında, bedelli askerlik ücretinde artışa gidildi. Yeni yasayla birlikte bedelli askerlik tutarı yüzde 25 oranında artırıldı. Hesaplamalar, 300.000 gösterge rakamının ödeme tarihindeki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenecek tutar üzerinden peşin olarak yapılacak. Eğitim ve sağlık alanında vergi disiplinini artırmayı hedefleyen düzenlemeyle de vakıf üniversiteleri bünyesindeki sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyeti kapsamından çıkarıldı. Ayrıca, vakıfların kurduğu yükseköğretim kurumlarına bağlı hastanelerin KDV istisnası da sona erdirildi.





ÇALIŞANLARA YEMEK VE SİGORTA DESTEĞİ

Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan iyileştirmeyle, çalışanlara ödenen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan istisna tutuldu. İşverenler tarafından ödenen özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı paylarının asgari ücretin yüzde 30’unu geçmeyen kısmı da prim kesintisinden muaf olacak.





ŞANS OYUNLARI REKLAMINA GİDER YASAĞI

Vergi düzenlemelerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise ilan ve reklam giderleri oldu. Artık her türlü şans ve bahis oyunlarına ait reklam harcamaları, kurum kazancının tespitinde "gider" olarak kabul edilmeyecek. Buna karşılık, serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflerin yurt dışı satışlarından elde ettikleri kazançlar ise kurumlar vergisinden istisna tutulmaya devam edilecek.



