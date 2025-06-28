Sağlıkta reformun yıllık getirisi 50 milyar lira

Aile hekimliği düzenlemesinden sonra 3 milyon sadece kanser taraması yaptıklarını da ifade eden Birinci, bu taramalar sonucunda 120 bin kanser riski taşıyan vatandaşın hastanelere gönderildiğini ve 12 bin 286'sında ciddi düzeyde kanser tespit edildiğini ifade etti. Birinci, kanserde erken evreyi yakalama oranı yüzde 20'lerden yüzde 51'e taşıdıklarını kaydederek, "Muhtemelen bu erken evre oranımız çok daha yukarı bir noktaya gidecek" dedi.