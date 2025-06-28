Sağlıkta reformun yıllık getirisi 50 milyar lira

Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan reformların yıllık getirisi 50 milyar lirayı buldu. Türkiye'de ruhsatlanan ilaçlarla da Hazine'ye yıllık 2,5 milyar ek gelir oluşturuldu. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, kanserde yüzde 20 olan erken tanı oranının da yüzde 51’e yükseldiğini ifade etti.
Sağlık alanında pek çok düzenlemeyi içeren torba teklifin görüşmelerine TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda başlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, bugüne kadar birinci ve ikinci basamak hizmetlerinde yapılan reformlar sonucunda devletin sağlık hizmetlerinde büyük ölçüde tasarruf ettiğini
dile getirdi.
RUHSATLI İLAÇTAN 2,5 MİLYAR EK GELİR
Birinci, kanser tarama sürecinin hızlandırılmasıyla devletin yıllık 5 milyar lira, ikinci basamak muayenesinin birinci basamağı çekilmesinden 30 milyar lira, antibiyotik başta olmak üzere bazı ilaçların reçete haricinde satımının önüne geçilmesiyle 11 milyar lira, gereksiz hastaneye başvurularının azaltılmasıyla da 3,5 milyar lira tasarruf sağlandığını aktardı. Toplamda 50 milyar lirayı bulan yıllık tasarruf sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için harcanıyor. Öte yandan Birinci, Türkiye'de ruhsatlanan ilaçlarla yıllık 2,5 milyar ek gelir oluşturulduğunu söyledi.
ANTİBİYOTİK KULLANIMI YARI YARIYA AZALDI
Bakan Yardımcısı Birinci, toplumda antibiyotik kullanım oranını yüzde 50'ye yakın azalttıklarını kaydederek, "Bunu azalttığınızda ölüm oranın artması lazım, bir baskıyla azaltmıyorsunuz çünkü. Ölüm oranı artmadı, ikinci basamakta yüzde 11 azaldı, hastanede yatış süremiz uzamadı" bilgisini verdi.
DOKTORLAR GERİ DÖNÜYOR
Türkiye'den doktor göçünün tersine döndüğünü de ifade eden Birinci, "2024'te 200 doktor gitti, 250 doktor geri döndü. Bu oran da yüzde 90'a yakın azalmış durumda zaten" değerlendirmesinde bulundu.
Kanserde erken tanı oranı %51’e yükseldi
- Aile hekimliği düzenlemesinden sonra 3 milyon sadece kanser taraması yaptıklarını da ifade eden Birinci, bu taramalar sonucunda 120 bin kanser riski taşıyan vatandaşın hastanelere gönderildiğini ve 12 bin 286'sında ciddi düzeyde kanser tespit edildiğini ifade etti. Birinci, kanserde erken evreyi yakalama oranı yüzde 20'lerden yüzde 51'e taşıdıklarını kaydederek, "Muhtemelen bu erken evre oranımız çok daha yukarı bir noktaya gidecek" dedi.