Ekonomi Sahada başarı satışta da başarıyı getirdi Ambargo yokken çalışmaya başladık
SAVUNMA SANAYİ

Sahada başarı satışta da başarıyı getirdi:  Ambargo yokken çalışmaya başladık

Savunma sanayiinde yerli üretimin payı her geçen yıl artarken, Türkiye çeşitli ambargoların boşluğunu yerli üretimle dolduruyor. Son olarak Kanada’dan satın alınan İHA kamera örneğini veren ve altyapı çalışmalarının 5-6 yıl öncesinden başladığını aktaran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Engeller olabileceğini öngörüyoruz ve yerlileştirme çalışması yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahada başarı satışta da başarıyı getirdi: ​Ambargo yokken çalışmaya başladık
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, savunma sanayiinde izlediği yerlileştirme politikası ile bu alandaki ithalatı her geçen yıl düşürmeye devam ederken, uygulanan çeşitli ambargolara karşı da elini güçlendiriyor. Yapılan stratejik savunma silahlarında ithal edilen ürünlerin aynı anda yerlisi üzerinde de çalışıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bu konuya dair açıklamalarda bulundu.

İsmail Demir
İsmail Demir

ENGELLERİ ÖNCEDEN ÖNGÖRDÜK

  • Son olarak Kanada tarafından İHA kameralarına yönelik uygulanan ambargo sonrası Türkiye, oluşan boşluğu yerli üretim gücüyle doldurmuştu. İHA kameralarında önlerine engel çıkabileceği düşüncesiyle 5-6 yıl öncesinden çalışmalara başladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Diğer alanlarda da öyle. Bize engel koydukları herhangi bir ürünün yerine yerlisini koyabilmek zaten birkaç haftada olabilecek işler değil. Özellikle stratejik ve teknolojik alanlarda engeller olabileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

STRATEJİK ÜRÜN İTHAL EDİLMİYOR

Demir, Türkiye’nin özellikle teknolojik ve stratejik alanlarda bağımsız olması gerektiğini kaydetti. Bu alanlarda maliyetin ikinci üçüncü planlarda kaldığını, bağımsızlığın daha önemli olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu: “Stratejik olarak gördüğümüz her konu üzerinde çalışıyoruz. Şu veya bu konuda çıkarılabilecek herhangi bir engeli bugün olmazsa yarın aşarız. Türkiye’nin bağımsız politika oluşturmasında en büyük gücü, savunma sanayisi, bağımsızlığı. Özellikle stratejik ürünleri artık ithal etmiyoruz. Ayrıca bu ürünlerin ihracatını artırarak maliyetlerini azaltmayı amaçlamamız gerekiyor çünkü sürdürülebilirliğin bir ayağı da ekonomiklik. Bazı konularda her türlü maliyeti göze alabilirsiniz ama bu çok geniş bir alanda sürdürülebilir değildir.”

ZMA'DA TESTLER TAMAM

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında, üretimi tamamlanan ön prototip üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. Demir, sosyal medya hesabından, proje kapsamında üretimi tamamlanan ön prototipe ilişkin paylaşımda bulundu. Demir, “Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İHRACATTA İDDİALI

Savunma sanayii ihracatında Türkiye’nin iddialı hedefleri olduğuna işaret eden Demir, “En başarılı örneklerimizden birisi olan silahlı insansız deniz araçlarımız (SİDA) ilk adımı attı. Ürünlerimizin saha başarıları, satışlarında çok önemli rol oynuyor” dedi. Bayraktar TB2 SİHA’ların Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’dan sonra Polonya semalarında da uçacak olmasına değinen Demir, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye SİHA satışı yapmanın önemli bir durum olduğunu vurguladı. Polonya’nın ön yargısız değerlendirme yaparak alım gerçekleştirdiğini aktaran Demir, şöyle devam etti: “Ürünlerimizin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüde mahal yok. Attıkları adımın kendilerine çok büyük bir katkı sağladığını görecekler.”

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