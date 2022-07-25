Sahillerde boş yer yok: Oteller ekime kadar dolu

Turizm sektöründe bayram sonrası hareketlilik tam gaz sürüyor. Kurban Bayramı’nda kıyı bölgelerdeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’lara kadar ulaştı. Bu doluluk oranı bayram sonrasında da devam ediyor. Yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak için lüks otellere akın etti. Fiyatların düşeceği beklentisiyle tatil planlarını bayram sonrasına bırakanlar ise umduklarını bulamayacaklar.

6 GECELİK FİYAT 232 BİN LİRA

Kurban Bayramı’nda tatilin 9 güne çıkması tüm otellerin güzel bir dönem geçirmesine yol açtı. Bayram sonrasında ise otel fiyatlarının gerileyeceğine yönelik beklenti de boşa çıktı. Temmuz ve ağustos aylarında kıyı bölgelerde 5 yıldızlı otellerin gecelik fiyatları 38 bin 720 liraya kadar çıkıyor. 1 hafta her şey dahil paket alarak tatil yapmak isteyenler ise 47 bin lira ila 232 bin liraya kadar parayı gözden çıkarması gerekiyor.

TALEP ÇOK YÜKSEK

Seyahat Acentaları Yönetici Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, uygun tatil planı yapmak isteyenlere kötü haber verdi. Erken rezervasyon yapmayarak tatil planını son dakikaya bırakanların ucuz tatil yapamayacağının altını çizen Gem, “Bayram bitsin, okullar açılsın diyerek uygun tatil hesabı yapanlar boşuna beklemesin. Ekim ayından önce fiyatların düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. 15 Ekim’e kadar fiyatlarda herhangi bir gevşeme olmaz. Çünkü hem yurt dışından hem de yurt içinden tatil beldelerine büyük talep var” diye konuşu.

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NEDEN FİYAT DÜŞÜRSÜNLER?

Her yıl normal şartlarda okulların açılması ile birlikte fiyatlarda yüzde 10-15 oranında bir düşüş yaşandığını ancak bu yıl talep yüksekliği nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğini kaydeden Gem sözlerini şeyle sürdürdü, “Yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgisi nedeniyle turizm sezonu bu yıl kasım ayına kadar uzayacak. Bu durum, otellere olan ilgiyi artırdı. Yurt dışından gelen ziyaretçilerle otellerini dolduran işletme sahipleri neden fiyatları düşürsün? Bu yüzden de 15 Eylül’den sonra konaklama fiyatlarında bir değişiklik yaşanmaz” dedi.

Mehmet Gem

Erken rezervasyon yapan kazançlı çıktı

Mehmet Gem, son dakika tatil planı yapanları eleştirdi. Erken rezervasyonun önemine değinen Gem, “Türkiye’de maalesef rezervasyon kültürü daha oturmadı. Erken rezervasyon döneminde tatil satın alanlar bugünkü rakamlara göre 3’te iki daha uygun fiyatla tatil yapıyorlar. Yurt dışından gelenler erken rezervasyon imkanını sonuna kadar kullanıyor. Vatandaşlardan talebim, uygun fiyatla tatil yapmak istiyorlarsa önümüzdeki yıldan itibaren erken rezervasyona muhakkak ilgi göstersinler” dedi.

Mağdur olmamak için TÜRSAB hologramlı acentelerle çalışın

qYıl boyunca çalışıp, yaz gelince tatil planı yapanların internet üzerinden rezervasyon gerçekleştirirken sosyal medya üzerinden yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Dolandırıcılar, internet ve sosyal medya üzerinden indirimli fiyatlar ve gerçek olmayan görsellerle, tanıtım ve reklam yapıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat satın alınan mecranın, TÜRSAB üyesi seyahat acentesi belgesine sahip olmasının önemine işaret etti. Bağlıkaya, “Vatandaşlarımızın, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlarca mağdur olmaması adına seyahat planlamalarını yaparken, TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan ve kayıtlı, gerçek seyahat acentelerinden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

EKONOMİ Otelde tatilin maliyeti 800 TL