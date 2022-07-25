Ekonomi Sahillerde boş yer yok Oteller ekime kadar dolu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sahillerde boş yer yok: Oteller ekime kadar dolu

Kurban Bayramı sonrası uygun fiyatla tatil yapmak isteyenlerin beklentileri boşa çıktı. Seyahat Acentaları Yönetici Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, fiyatların 15 Ekim’e kadar düşmeyeceğini belirterek, “Oteller ağzına kadar yerli ve yabancı turistle dolu. Otel sahipleri neden fiyatları indirsin ki” dedi.

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Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
Sahillerde boş yer yok: Oteller ekime kadar dolu
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Turizm sektöründe bayram sonrası hareketlilik tam gaz sürüyor. Kurban Bayramı’nda kıyı bölgelerdeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’lara kadar ulaştı. Bu doluluk oranı bayram sonrasında da devam ediyor. Yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak için lüks otellere akın etti. Fiyatların düşeceği beklentisiyle tatil planlarını bayram sonrasına bırakanlar ise umduklarını bulamayacaklar.

6 GECELİK FİYAT 232 BİN LİRA

  • Kurban Bayramı’nda tatilin 9 güne çıkması tüm otellerin güzel bir dönem geçirmesine yol açtı. Bayram sonrasında ise otel fiyatlarının gerileyeceğine yönelik beklenti de boşa çıktı. Temmuz ve ağustos aylarında kıyı bölgelerde 5 yıldızlı otellerin gecelik fiyatları 38 bin 720 liraya kadar çıkıyor. 1 hafta her şey dahil paket alarak tatil yapmak isteyenler ise 47 bin lira ila 232 bin liraya kadar parayı gözden çıkarması gerekiyor.

TALEP ÇOK YÜKSEK

Seyahat Acentaları Yönetici Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, uygun tatil planı yapmak isteyenlere kötü haber verdi. Erken rezervasyon yapmayarak tatil planını son dakikaya bırakanların ucuz tatil yapamayacağının altını çizen Gem, “Bayram bitsin, okullar açılsın diyerek uygun tatil hesabı yapanlar boşuna beklemesin. Ekim ayından önce fiyatların düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. 15 Ekim’e kadar fiyatlarda herhangi bir gevşeme olmaz. Çünkü hem yurt dışından hem de yurt içinden tatil beldelerine büyük talep var” diye konuşu.

NEDEN FİYAT DÜŞÜRSÜNLER?

  • Her yıl normal şartlarda okulların açılması ile birlikte fiyatlarda yüzde 10-15 oranında bir düşüş yaşandığını ancak bu yıl talep yüksekliği nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğini kaydeden Gem sözlerini şeyle sürdürdü, “Yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgisi nedeniyle turizm sezonu bu yıl kasım ayına kadar uzayacak. Bu durum, otellere olan ilgiyi artırdı. Yurt dışından gelen ziyaretçilerle otellerini dolduran işletme sahipleri neden fiyatları düşürsün? Bu yüzden de 15 Eylül’den sonra konaklama fiyatlarında bir değişiklik yaşanmaz” dedi.
Mehmet Gem
Mehmet Gem

Erken rezervasyon yapan kazançlı çıktı

Mehmet Gem, son dakika tatil planı yapanları eleştirdi. Erken rezervasyonun önemine değinen Gem, “Türkiye’de maalesef rezervasyon kültürü daha oturmadı. Erken rezervasyon döneminde tatil satın alanlar bugünkü rakamlara göre 3’te iki daha uygun fiyatla tatil yapıyorlar. Yurt dışından gelenler erken rezervasyon imkanını sonuna kadar kullanıyor. Vatandaşlardan talebim, uygun fiyatla tatil yapmak istiyorlarsa önümüzdeki yıldan itibaren erken rezervasyona muhakkak ilgi göstersinler” dedi.

Mağdur olmamak için TÜRSAB hologramlı acentelerle çalışın

qYıl boyunca çalışıp, yaz gelince tatil planı yapanların internet üzerinden rezervasyon gerçekleştirirken sosyal medya üzerinden yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Dolandırıcılar, internet ve sosyal medya üzerinden indirimli fiyatlar ve gerçek olmayan görsellerle, tanıtım ve reklam yapıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat satın alınan mecranın, TÜRSAB üyesi seyahat acentesi belgesine sahip olmasının önemine işaret etti. Bağlıkaya, “Vatandaşlarımızın, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlarca mağdur olmaması adına seyahat planlamalarını yaparken, TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan ve kayıtlı, gerçek seyahat acentelerinden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Otelde tatilin maliyeti 800 TL
EKONOMİ
Otelde tatilin maliyeti 800 TL

10 bin euro'ya oda var: Bodrum'da rezervasyonlar doldu
FOTOĞRAF 5
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Ramazan Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyenler, otellere rezervasyon yaptırdı. Gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum otellerinde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, \"Turistik tesisler tiplerine göre değişkenlik göstermektedir. Her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriliyor. Gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayan oteller olduğu gibi 8 bin TL'ye de oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro’ya (158 bin TL) kadar çıkıyor\" dedi.
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Bayramla birlikte tatil sezonunun başlayacağını dile getiren Ömer Faruk Dengiz, \"Yıllar sonra hayat normale döndü. Otellerden güzel haberler aldık. Bayram öncesinde bakıldığında otellerde yaklaşık yüzde 80 doluluk var. Bayrama kadar her gün, bu oran artmaya devam ediyor. Tatilciler, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmeli. Bayramda genel olarak bakıldığında 1 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. 27 Mart'ta yurt dışı uçuşları başladı, ilk uçuşlar İngiltere'den gerçekleşti. 15 Nisan'a kadar 15 bin yabancı turist Bodrum'a girmiş bulunuyor.\"
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\" Uçaklarda yüzde 80 doluluk mevcut. Bu iyi bir oran ve her şeye rağmen uçakların dolu gelmesi iyi bir gelişme. İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden turistler, Bodrum'a gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlarını önceden yapmalarını tavsiye ediyorum. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin. TÜRSAB onaylı, bilinen acentelerden rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum\" diye konuştu.
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Turizmci ve iş insanı Zeynel Kılıç da \"Mart itibarıyla otellerimiz sezona hazırlandı. Nisan itibarıyla turist girişleri oldu. Özellikle Avrupa'daki paskalya tatili dolayısıyla son iki hafta çok verimli geçti. Bu sene bayram sezonun tam başlangıcına denk geliyor. İkisinin birleşmesiyle yoğun bir şekilde sezona girmiş olacağız. Bu kapsamda bütün hazırlıklar yapıldı. Çoğu otel, canlı müzik ve sanatçıları bayram programına aldı. Bizim işletmemizde de hazırlıklar yapıldı ve yoğunluk var\" diye konuştu.
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10 bin euro'ya oda var: Bodrum'da rezervasyonlar doldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili ile birlikte otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro'ya kadar çıkıyor. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin" dedi.


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