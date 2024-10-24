Sahtecilik had safhada: Sucuktan ve kaşardan çıkanlar 'pes' dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan son listede

sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde büyük sahtekarlık ortaya çıktı.