Sahtecilik had safhada: Sucuktan ve kaşardan çıkanlar 'pes' dedirtti

Son testlerde sucukta dil, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildi
İnsan sağlığını tehlikeye atan, taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bakanlık yeni listeyi yayınladı. Yayınlanan yeni listeyle birlikte sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde büyük sahtekarlıklar da ortaya çıktı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan o markalar ve ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan son listede
sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde büyük sahtekarlık ortaya çıktı.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
Sucuğa dil kaşara bitkisel yağ koymuşlar
Sucuğa dil kaşara bitkisel yağ koymuşlar
Son testlerde sucukta dil, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildi.
Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağıyla meşhur yerlerdeki zeytinyağları da sahte çıktı.
Bakanlık tek tek afişe etti: Denetimler laboratuvar ortamında gerçekleşiyor
Bakanlık tek tek afişe etti: Denetimler laboratuvar ortamında gerçekleşiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan son listede, özellikle kırmızı et ürünlerinde ve zeytinyağlarında ciddi ihlallere rastlandığı görülüyor.
Sahtecilik had safhada
Sahtecilik had safhada
Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.
Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.
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