Salda'ya çifte koruma

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen, NASA’nın bile dikkatini çeken Salda Gölü Kurban Bayramı’nda ve yaz sezonunda misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. Gölün güvenliği karada jandarma atlı birlikleri, 8X8 amfibik UTV’ler, gölde ise elektrikli amfibi botlar ile sağlanıyor. Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, “Salda Gölü’nde Bayram öncesi gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Asayiş açısından özellikler burada yaz dönemlerinde jandarma tarafından atlı birliklerimiz var. Salda’ya yakışır bir düzeyde hem koruma sağlayıp hem de turistlerin ilgisini çekiyor” dedi.