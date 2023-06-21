|
Ekonomi

Salda'ya çifte koruma

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen, NASA’nın bile dikkatini çeken Salda Gölü Kurban Bayramı’nda ve yaz sezonunda misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. Gölün güvenliği karada jandarma atlı birlikleri, 8X8 amfibik UTV’ler, gölde ise elektrikli amfibi botlar ile sağlanıyor.

04:00 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Salda Gölü.

Salda Gölü.

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen, NASA’nın bile dikkatini çeken Salda Gölü Kurban Bayramı’nda ve yaz sezonunda misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. Gölün güvenliği karada jandarma atlı birlikleri, 8X8 amfibik UTV’ler, gölde ise elektrikli amfibi botlar ile sağlanıyor. Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, “Salda Gölü’nde Bayram öncesi gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Asayiş açısından özellikler burada yaz dönemlerinde jandarma tarafından atlı birliklerimiz var. Salda’ya yakışır bir düzeyde hem koruma sağlayıp hem de turistlerin ilgisini çekiyor” dedi.



#Salda Gölü
#Turizm
#Kurban Bayramı
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya Aksu’da orman yangını: 1,8 hektarlık alan etkilendi