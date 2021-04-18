​Salgında ekmek kapısı e-ticaret

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs iş kollarındaki değişimi de beraberinde getirdi. Salgınla mücadele sürecinde kurulan şirket sayısı 2021 Mart’da, 2020 Mart’a göre yüzde 31.5 artışla 8 bin 276’dan 10 bin 879’a çıktı. Bu dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 12,9’luk artışla 2 bin 729’dan 3 bin 80’e yükseldi. Yılın ocak-mart döneminde kurulan şirketler de yüzde 14,9 aratarak 27 bin 908’den 32 bin 64’e ulaştı. Gerçek kişi ticari işletmeler, aynı dönemde yüzde 1,5 azalış göstermesine karşın, özelikle mart ayında bazı sektörlerde firma kuruluşları 3 katı aştı.

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GİYİM GİTTİ, BİLGİSAYAR GELDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yapılan belirlemelere göre, bu yıl martta, geçen yılın aynı ayına göre gerçek kişi ticari işletmelerde en hızlı şirket kurulumları emlak ve e-ticarette görüldü. Buna göre gayrimenkul acenteleri 45’ten 356’ya, internet üzerinden yapılan perakende ticaret 100’den 311’e çıktı. Eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 50’den 81’e yükseldi. Bu yıl martta dış giyim eşyaları imalatı ile meyve ve sebzelerin toptan ticareti bu yıl ilk 10’da yer almadı. Bilgisayar programlama faaliyetleri martta 33 şirketle ilk 10 arasında yer aldı. Söz konusu faaliyet, geçen yıl ilk 10’da yer almamıştı.

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LİMİTEDDE İNŞAAT ÖNDE

Anonim şirketlerde inşaat, bilgisayar programlama ve danışmanlık önde gitti. Geçen martta binaların inşaatı için 67 anonim şirket kurulurken, bu yıl martta 112’ye çıktı. Söz konusu dönemde bilgisayar programlamada 59’dan 108’e, işletme ve idari danışmanlık 45’ten 63’e, e-ticaret 25’ten 53’e yükseldi. En fazla kuruluş sayısı limited şirkette görülürken, faaliyet kolunda binaların inşaatı öne çıktı. Buna göre, bu yıl martta inşaat için 834 limited şirket kuruldu. Geçen yıl martta 578’di. Lokantalar ve seyyar yemek hizmetlerinde 290’dan 340’a, toptan ticaret 222’den 332’ye yükseldi. Yine geçen yıl ilk 10’da yer almayan internet üzerinden perakende ticaret bu yıl 285 limited şirket kuruluşuyla dördüncü sıraya yerleşti.

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ÜCRETLİ 12.6 MİLYON ÇALIŞAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bu yılın şubat ayında, henüz Kovid-19’un Türkiye’de görülmediği 2020 yılının şubat ayına göre yüzde 5,1 arttı. Ücretli çalışan sayısının bu dönemde 12 milyon 614 bin 757 kişiye çıktığı belirlenirken, sanayide çalışan yüzde 8.3 arttı.

YİYECEK-İÇECEKTE AZALDI

Sosyal temasın azaltıldığı, ofislerin evlere taşındığı bu dönemde, ücretli çalışan sayısı posta ve kurye faaliyetlerinde yüzde 17,5, gayrimenkul sektöründe yüzde 10, programcılık ve yayıncılık işlerinde yüzde 9,5 artarken, kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiren konaklama sektöründe yüzde 15,7, yiyecek ve içecek sektöründe yüzde 17,5 azaldı.