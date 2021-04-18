Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Salgında ekmek kapısı e-ticaret
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Salgında ekmek kapısı e-ticaret

Salgında ekmek kapısı e-ticaret

Koronavirüs ticari iş kollarındaki değişimi gözler önüne serdi. Salgınla mücadele sürecinde gerçek kişi ticari işletmeler artarken, bu yıl martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan emlakçı sayısı 45’ten 356’ya, e-ticaret 100’den 311’e, eczacı 50’den 81’e çıktı. İnşaat, ticaret-hizmette çalışanlar da yüzde 5,1 arttı.

Hamide Hangül Yeni Şafak
​Salgında ekmek kapısı e-ticaret
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs iş kollarındaki değişimi de beraberinde getirdi. Salgınla mücadele sürecinde kurulan şirket sayısı 2021 Mart’da, 2020 Mart’a göre yüzde 31.5 artışla 8 bin 276’dan 10 bin 879’a çıktı. Bu dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 12,9’luk artışla 2 bin 729’dan 3 bin 80’e yükseldi. Yılın ocak-mart döneminde kurulan şirketler de yüzde 14,9 aratarak 27 bin 908’den 32 bin 64’e ulaştı. Gerçek kişi ticari işletmeler, aynı dönemde yüzde 1,5 azalış göstermesine karşın, özelikle mart ayında bazı sektörlerde firma kuruluşları 3 katı aştı.

Dijitalleşen KOBİ işini büyütüyor
EKONOMİ
Dijitalleşen KOBİ işini büyütüyor

GİYİM GİTTİ, BİLGİSAYAR GELDİ

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yapılan belirlemelere göre, bu yıl martta, geçen yılın aynı ayına göre gerçek kişi ticari işletmelerde en hızlı şirket kurulumları emlak ve e-ticarette görüldü. Buna göre gayrimenkul acenteleri 45’ten 356’ya, internet üzerinden yapılan perakende ticaret 100’den 311’e çıktı. Eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 50’den 81’e yükseldi. Bu yıl martta dış giyim eşyaları imalatı ile meyve ve sebzelerin toptan ticareti bu yıl ilk 10’da yer almadı. Bilgisayar programlama faaliyetleri martta 33 şirketle ilk 10 arasında yer aldı. Söz konusu faaliyet, geçen yıl ilk 10’da yer almamıştı.

KOBİ için ihracat platformu
EKONOMİ
KOBİ için ihracat platformu

LİMİTEDDE İNŞAAT ÖNDE

Anonim şirketlerde inşaat, bilgisayar programlama ve danışmanlık önde gitti. Geçen martta binaların inşaatı için 67 anonim şirket kurulurken, bu yıl martta 112’ye çıktı. Söz konusu dönemde bilgisayar programlamada 59’dan 108’e, işletme ve idari danışmanlık 45’ten 63’e, e-ticaret 25’ten 53’e yükseldi. En fazla kuruluş sayısı limited şirkette görülürken, faaliyet kolunda binaların inşaatı öne çıktı. Buna göre, bu yıl martta inşaat için 834 limited şirket kuruldu. Geçen yıl martta 578’di. Lokantalar ve seyyar yemek hizmetlerinde 290’dan 340’a, toptan ticaret 222’den 332’ye yükseldi. Yine geçen yıl ilk 10’da yer almayan internet üzerinden perakende ticaret bu yıl 285 limited şirket kuruluşuyla dördüncü sıraya yerleşti.

Bakan Pekcan’dan D-8 ülkelerine çağrı: Ticaret ilişkilerimizi ve hacmimizi geliştirmemiz gerekiyor
EKONOMİ
Bakan Pekcan’dan D-8 ülkelerine çağrı: Ticaret ilişkilerimizi ve hacmimizi geliştirmemiz gerekiyor

ÜCRETLİ 12.6 MİLYON ÇALIŞAN

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bu yılın şubat ayında, henüz Kovid-19’un Türkiye’de görülmediği 2020 yılının şubat ayına göre yüzde 5,1 arttı. Ücretli çalışan sayısının bu dönemde 12 milyon 614 bin 757 kişiye çıktığı belirlenirken, sanayide çalışan yüzde 8.3 arttı.

YİYECEK-İÇECEKTE AZALDI

Sosyal temasın azaltıldığı, ofislerin evlere taşındığı bu dönemde, ücretli çalışan sayısı posta ve kurye faaliyetlerinde yüzde 17,5, gayrimenkul sektöründe yüzde 10, programcılık ve yayıncılık işlerinde yüzde 9,5 artarken, kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiren konaklama sektöründe yüzde 15,7, yiyecek ve içecek sektöründe yüzde 17,5 azaldı.

Abone Ol Google News
Fiyatlar yüzde 25 arttı

Fiyatlar yüzde 25 arttı

​Kuzey Marmara Otoyolu ile yoğun ilgi gören iki ilçe.
Polisi güldüren görüntü

Polisi güldüren görüntü

Kahvehane denetiminde çarşafın altına gizlendi.
İstanbulaçamur yağdı

İstanbul'a
çamur yağdı

Yağış nedeniyle gökyüzünün rengi de değişti.
Beş milyar<br>rublelik kayıp!

Beş milyar
rublelik kayıp!

Türkiye kararının Rusya'ya faturası ortaya çıktı.
Beşer dakika<br>arayla iki yangın

Beşer dakika
arayla iki yangın

​Bakan Pakdemirli: Yangınlar kontrol altına alındı.
Doğu Akdeniz'in<br>en güçlüsü

Doğu Akdeniz'in
en güçlüsü

Türk donanmamız İsrail'i korkuttu.

Türkiye'nin<br>klinik üssü

Türkiye'nin
klinik üssü

Bu hafta ilk gönüllülerini kabul edecek.
128 milyar dolar yalancıları

128 milyar dolar yalancıları

​Yalan üstüne kurulu soruyu, siyasetlerinin merkezi haline getirdiler.
Bosna'yı haritadan silecek

Bosna'yı haritadan silecek

​Slovenya Başbakanının, AB Konseyi'ne gönderdiği belge ortaya çıktı.
Yıkıcı teknoloji savaşı

Yıkıcı teknoloji savaşı

Üretimde ABD'yi geçen Çin, artık 'Uyuyan dev' değil.
Filmi katliamın <br>tanıklarıyla çektik

Filmi katliamın
tanıklarıyla çektik

​Bosna Hersekli yönetmen, Srebrenitsa soykırımına mercek tutuyor.
Zaman ve güzergahla sınırlı

Zaman ve güzergahla sınırlı

​Kısıtlamada kimsenin muafiyeti yok.
CHP'li kesici itiraf etti

CHP'li kesici itiraf etti

​128 milyar dolar kaybolmaz, onu söyleyeyim.
Afrika’da yeni tehlike

Afrika’da yeni tehlike

​DEAŞ, Suriye ve Irak'ta azalan nüfusundan sonra buraya yöneldi.
Turgut Özal dualarla anıldı

Turgut Özal dualarla anıldı

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan İnfitar suresini okudu.
Galatasaray İzmir'de nefes aldı

Galatasaray İzmir'de nefes aldı

​Sarı kırmızılılar Kerem'in golleriyle Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Osmanlı çocuk şarkılarıyla 23 Nisan’a hazırız
Hayat

Osmanlı çocuk şarkılarıyla 23 Nisan’a hazırız

OMAR’ın Osmanlı çocuk musikisi üzerine hazırladığı kitap ve plak projesi 23 Nisan’da çıkıyor. İ.Ü. OMAR Müdürü Gönül Paçacı Tunçay, “Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin, Millî Mücadele’nin ve dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarının içinde yer aldığı, çok renkli, çok elemanlı, önemli bir repertuar ortaya çıktı. Zor bir süreçti, uzun sürdü ama tamamladık çok şükür; 23 Nisan’a denk gelmesinin de önemli ve anlamlı olacağını düşündük” diyor.
Filmi katliamın tanıklarıyla çektik
Hayat

Filmi katliamın tanıklarıyla çektik

Bosna Hersekli yönetmen Jasmila Zbanic, TRT ortak yapımı olan Quo Vadis, Aida?” da Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor. Önümüzdeki günlerde sonuçları açıklanacak olan Oscar ödüllerinde “En iyi uluslararası film” dalında aday olan yapım, katliamı anlatan ilk uzun metrajlı film olması yönüyle de dikkat çekiyor. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilen filmin yönetmeni Zbanic, “Şahsen Srebrenitsa bana çok yakın çünkü kuşatma altındaki Saraybosna’daki savaştan sağ çıktım. Srebrenitsa halkıyla kaderimiz aynı olabilirdi” diyor.
Kardeşten kardeşe kuşaklar değişiyor
Hayat

Kardeşten kardeşe kuşaklar değişiyor

Adı Konmamış Çağda Yeni Anne Babalar adlı kitapla “Uzak Yakın Sohbetler” serisine devam eden Nazife Şişman ve Fatma Barbarosoğlu’nun ikinci kitabı Adı Konmamış Çağda Anne Babalar okurla buluştu. Değişimin hızına dikkat çeken Fatma Barbarosoğlu, “Günümüzde iki kardeş arasındaki kuşak farkı yüzyılın başındaki dede torun farkına eş değer neredeyse. Dolayısıyla ebeveynler her çocukta ilk defa çocuk sahibi olmanın acemiliğini yaşıyor” diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.