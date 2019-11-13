Sanal fuarla avantajlı istihdam

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 4 milyon 596 bin işsiz bulunuyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞKUR ve Endless Fairs firmasının birlikte hayata geçirdiği ‘Sanal İstihdam Fuarı’yla iş sahibi olmak isteyen vatandaş oturduğu yerden kolayca görüşmesini gerçekleştirebiliyor. Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, asıl işlerinin yurt dışı eğitim danışmanlığı olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim fuarlarına katıldıklarını ifade eden Özdemir, “Dünyanın bir çok ülkesinde kullanılan sanal fuar sistemini keşfettiğimiz gün, bu işi biz neden yapmayalım dedik. Yurt dışında birçok fuara katıldığımız için, bu konudaki deneyimlerimizle sanal fuarların ciddi kolaylıklar sağlayabileceğini düşünerek başladık” diye konuştu.

BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR

Gökmen Özdemir, Türkiye’nin neresinde olursa olsun bilgisayardan fuar gezip, iş veren kurumlarla iletişime geçmenin büyük fırsat olduğunu dile getirerek, “Katılımcılar sanal istihdam fuarında yalnızca CV bırakmıyor, aynı zamanda kurumlarla canlı görüşme, yazışma imkanı buluyorlar. Fiziki fuarlardan farkı kalmıyor. Hem lojistik hem konaklama masraflarını ortadan kaldırarak, ziyaretçiler kariyerlerinde önemli bir adım atmış oluyor” dedi. Organize ettikleri etkinliklerin istihdam seferberliği kapsamında gerçekleştirildiğine dikkat çeken Özdemir, “Bu güne kadar sanal istihdam fuarına yaklaşık 237 bin kişi katıldı. İki fuarın toplamında ziyaretçiler kurum ve kuruluşlara yaklaşık 95 bin CV gönderdi. İlki Mersin’de organize edilen etkinliğe katılan kişilerin 75 bin 620’si mobil uygulamadan, 10 bin 250’si de masaüstünden ziyaret etti” bilgisini paylaştı.

REKLAM

152 BİN ZİYARETÇİ 60 BİN CV BIRAKTI

Türkiye genelinde gerçekleştirilen organizasyona oldukça yoğun ilgi gösterildiğini belirten Gökmen Özdemir, “Yaklaşık 152 bin ziyaretçi Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan kurum ve kuruluşlarına, 60 bin CV bıraktı. 2 fuarın toplamında 95 bin kişi kurumlara özgeçmişlerini yollama imkanı buldu” ifadelerini kullandı. Platform aracılığıyla toplamda kaç kişinin iş sahibi olduğunu ölçmenin neredeyse imkansız olduğunu aktaran Özdemir, katılımcıların büyük çoğunluğunun perakende, teknoloji ve lojistik firmalarına talep gösterdiğini söyledi.

EN ÇOK TALEP İSTANBUL’DAN

Türkiye genelinde talep sıralamasında öncelikli şehirlerin metropoller olduğunu bildiren Gökmen Özdemir, “Sırasıyla vermek gerekirse, fuara katılım gösteren ziyaretçilerin yüzde 40’ı İstanbul, yüzde 22’si Ankara, yüzde 13’ü İzmir, yüzde 3’ü ise Adana’dan. Bu arada fuara yalnızca Türkiye’den değil, Amerika, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden de katılımcılar yer alıyor. Ziyaretçilerin yüzde 53’ü erkeklerden oluşurken, yüzde 47’lik kısmında ise kadınlar yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU İMKANI

Gökmen Özdemir

Uygulamanın kurumlar için çok büyük bir analiz imkanı verdiğini belirten Gökmen Özdemir, şunları söyledi: “Zaman ve maliyet tasarrufu kurumlar için de geçerli, ancak bu gibi fuarlarda başvuranların yaş aralığı, hangi şehirden başvurdukları, standa ne kadar katılımcı çektikleri, katılımcıların standlarında ne kadar süre inceleme yaptıkları gibi A’dan Z’ye bir analiz fırsatı veriyor. Sanal fuar organize etmek isteyen organizasyon sahipleri, fiziki fuarlarla eş zamanlı sanal fuar da organize edebiliyor. Bu fuarlar sayesinde dünyanın her ülkesinde fiziki ile ortak, sanal veya sadece sanal fuar organize etmek çağımızda oldukça büyük bir konfor sağlıyor.”

2020’DE HEDEF 200’Ü AŞKIN FUAR

İŞKUR ile Sanal İstihdam fuarlarının önümüzdeki dönemde devam edeceğini aktaran Gökmen Özdemir, “Firma olarak 2020 yılında 200’den fazla sanal fuar organize etmeyi hedefliyoruz. İngiltere, Meksika, Rusya, Brezilya ve Hindistan olmak üzere dünyanın 25 farklı ülkesinde sanal fuar organizasyonu gerçekleştireceğiz. 2020 Endless Fairs için çok verimli bir yıl olacak, yüzde 100’den fazla bir büyüme hedefliyoruz. Yerli yazılımla hayata geçirdiğimiz bu sistemi dünyanın dört bir yanına ihraç planlarımız var” açıklamasında bulundu.