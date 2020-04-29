Sanayi üretiminde çarklar yeniden: 16 fabrika üretime başlıyor

Sanayi şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerini hafifletmek için ara verdikleri faaliyetlerine tekrar başlıyor. Ekonomide normale dönüşün işaretleri kabul edilen bu gelişme ile çarklar yeniden hızlanacak. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda (KAP)yer alan duyurulara göre, üretime dönen ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını bildiren Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin sayısı 16’ya çıktı. Ekonomi yönetiminin işletmelere sağladığı nakdi desteklerin de etkisiyle birbiri ardına tekrar faaliyete dönen fabrikaların sayısının artması bekleniyor.

MAYIS AYINDA SAYI ARTACAK

Faaliyete tekrar başladığını duyuran şirketlerden 3’ü kademeli üretime geçerken, faaliyete geçeceği tarihi açıklayan 13 şirkete ait 16 fabrikanın büyük kısmında üretim başladı. Federal Mogul İzmit Piston’un Aslanbey tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikasında üretime verilen aranın 5 Mayıs’ta sona ereceği bilgisi verildi. İzmir Demir Çelik’in de çubuk ve profil haddehaneleri ile çelik haddehanesi için üretime başlama kararı verildi. Nisanda KAP’ta açıklanan bildirimlere göre, Yünsa’nın Çerkezköy fabrikası, Demisaş, Sanifoam, Borusan Mannesmann’ın İstanbul Halkalı ve Gemlik fabrikaları, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil ile ilgili duyurular yapıldı. Bu fabrikaların çoğunda imalat başlarken, 6’sının üretime 4 Mayıs’ta, birinin de 5 Mayıs’ta başlaması bekleniyor.

BORSA MORAL BULDU

Şirketlerin tekrar faaliyete geçmesinin olumlu desteği ile BIST 100 endeksi de tekrar 100.000 puanın üzerine çıktı. Kovid-19 salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ile mart ayında yüzde 15 değer kaybederek 90.000 puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, son haftalardaki yükseliş ile kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. Endeksin, dünkü kapanış itibarıyla mart sonuna göre değer kazancı yüzde 13 oldu. Fabrikalarda bacaların tekrar tütmeye başlaması ile BIST Sınai Endeksi’nin mart kapanışına göre getirisi ise yüzde 18’i aştı. Sınai Endeksi, martta yüzde 18,9 değer kaybetmişti. Analistler, üretim alanında tedarik zincirinin önemli parçalarından biri olan Çin’deki normalleşmeyi, Türkiye’nin en güçlü ticaret partneri ve pazarı olan Avrupa ülkelerinin de takip etmesi durumunda makroekonomik veriler ve şirket faaliyetlerinde hızlı toparlanmaların görülebileceği belirtiyor.

REKLAM

KOBİ’lere dijital işbirliği

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook iş birliğiyle KOBİ’lere yönelik çevrim içi eğitim portalını hizmete açtı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgınının birtakım tüketim ve yaşama alışkanlıklarında da değişime neden olduğuna işaret ederek, bu değişimin sosyal medyayı ve online zeminleri daha fazla kullanmak için vakit sağladığını aktardı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da salgının ilk gününden itibaren girişimcilerin talep ve sorunlarını tespite ve çözüm üretmeye odaklandıklarını vurgulayarak, sürecin dinamik olduğunu, bu kapsamda talep ve sıkıntıların oda ve borsalar kanalıyla TOBB’a iletilmesi gerektiğini belirtti.