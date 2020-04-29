Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Sanayi üretiminde çarklar yeniden 16 fabrika üretime başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretiminde çarklar yeniden: 16 fabrika üretime başlıyor

Salgın nedeniyle faaliyetlerine geçici süre ara veren sanayi şirketleri tekrar faaliyete geçmeye başladı. Üretime tekrar başlayan ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını bildiren Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin sayısı 16’ya ulaştı. Ekonomi yönetiminin sağladığı destekler ve normalleşme adımları sayesinde bu sayının artması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekonomide normalleşme sinyalleri artarken, sanayi üretimi de hız kazanacak.
Ekonomide normalleşme sinyalleri artarken, sanayi üretimi de hız kazanacak.

Sanayi şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerini hafifletmek için ara verdikleri faaliyetlerine tekrar başlıyor. Ekonomide normale dönüşün işaretleri kabul edilen bu gelişme ile çarklar yeniden hızlanacak. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda (KAP)yer alan duyurulara göre, üretime dönen ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını bildiren Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin sayısı 16’ya çıktı. Ekonomi yönetiminin işletmelere sağladığı nakdi desteklerin de etkisiyle birbiri ardına tekrar faaliyete dönen fabrikaların sayısının artması bekleniyor.

MAYIS AYINDA SAYI ARTACAK

Faaliyete tekrar başladığını duyuran şirketlerden 3’ü kademeli üretime geçerken, faaliyete geçeceği tarihi açıklayan 13 şirkete ait 16 fabrikanın büyük kısmında üretim başladı. Federal Mogul İzmit Piston’un Aslanbey tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikasında üretime verilen aranın 5 Mayıs’ta sona ereceği bilgisi verildi. İzmir Demir Çelik’in de çubuk ve profil haddehaneleri ile çelik haddehanesi için üretime başlama kararı verildi. Nisanda KAP’ta açıklanan bildirimlere göre, Yünsa’nın Çerkezköy fabrikası, Demisaş, Sanifoam, Borusan Mannesmann’ın İstanbul Halkalı ve Gemlik fabrikaları, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil ile ilgili duyurular yapıldı. Bu fabrikaların çoğunda imalat başlarken, 6’sının üretime 4 Mayıs’ta, birinin de 5 Mayıs’ta başlaması bekleniyor.

BORSA MORAL BULDU

Şirketlerin tekrar faaliyete geçmesinin olumlu desteği ile BIST 100 endeksi de tekrar 100.000 puanın üzerine çıktı. Kovid-19 salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ile mart ayında yüzde 15 değer kaybederek 90.000 puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, son haftalardaki yükseliş ile kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. Endeksin, dünkü kapanış itibarıyla mart sonuna göre değer kazancı yüzde 13 oldu. Fabrikalarda bacaların tekrar tütmeye başlaması ile BIST Sınai Endeksi’nin mart kapanışına göre getirisi ise yüzde 18’i aştı. Sınai Endeksi, martta yüzde 18,9 değer kaybetmişti. Analistler, üretim alanında tedarik zincirinin önemli parçalarından biri olan Çin’deki normalleşmeyi, Türkiye’nin en güçlü ticaret partneri ve pazarı olan Avrupa ülkelerinin de takip etmesi durumunda makroekonomik veriler ve şirket faaliyetlerinde hızlı toparlanmaların görülebileceği belirtiyor.

KOBİ’lere dijital işbirliği

  • Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook iş birliğiyle KOBİ’lere yönelik çevrim içi eğitim portalını hizmete açtı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgınının birtakım tüketim ve yaşama alışkanlıklarında da değişime neden olduğuna işaret ederek, bu değişimin sosyal medyayı ve online zeminleri daha fazla kullanmak için vakit sağladığını aktardı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da salgının ilk gününden itibaren girişimcilerin talep ve sorunlarını tespite ve çözüm üretmeye odaklandıklarını vurgulayarak, sürecin dinamik olduğunu, bu kapsamda talep ve sıkıntıların oda ve borsalar kanalıyla TOBB’a iletilmesi gerektiğini belirtti.

BİM'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 12 milyon TL
EKONOMİ
BİM'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 12 milyon TL
Abone Ol Google News
Türkiyeye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

Pompeo: Bu cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.
Biraz daha dişimizi sıkacağız

Biraz daha dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Plazmadailk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.
Biz yandık<br>siz yanmayın

Biz yandık
siz yanmayın

Salgında hayatını kaybedenlerin yakınları çağrıda bulundu.
İslam düşmanlığına<br>CHP'den destek

İslam düşmanlığına
CHP'den destek

​CHP'li Alpay Antmen: Sakın ha! Ankara barosunun sahipsiz olduğunu düşünmeyin.
Yol haritası hazır

Yol haritası hazır

Türkiye, artık normalleşme sürecine odaklandı.

Ayrıştırmak istiyor

Ayrıştırmak istiyor

​Aleviler, İBB Başkanı'na yönelik suç duyurusunda bulundu.
Oruç<br>tutma süreleri

Oruç
tutma süreleri

İzlanda'dan Almanya'ya, Arjantin'den Norveç'e...
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
Kan bağışına<br>ihtiyaç var

Kan bağışına
ihtiyaç var

​Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok.
Vitamin zengini<br>besinlerle beslenin

Vitamin zengini
besinlerle beslenin

Bilim Kurulu beslenme konusunda önerilerde bulundu.
Büyük kısmı tamam

Büyük kısmı tamam

4 bin işçi ve çok sayıda iş makinesi gece gündüz demeden çalışıyor.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor
Trump itiraf etti

Trump itiraf etti

​ABD'de salgın neden hızla yayıldı.
Türkiye'den yardım eli

Türkiye'den yardım eli

Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.