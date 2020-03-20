Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı 8 kolonya üreticisi zam yapmamayı taahhüt etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: 8 kolonya üreticisi zam yapmamayı taahhüt etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: 8 kolonya üreticisi zam yapmamayı taahhüt etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid -19 ile mücadele sürecinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektörle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, kolonya ve dezenfektan üretiminin ham maddesi etil alkolün üreticilere arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye, Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile koordinasyon halinde 13 Mart tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasının talep edildiği, EPDK'nin aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldığı ve böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğinin önemli ölçüde sağlandığı ifade edildi.

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Bu süreçte, etil alkol üreticisi olan Konya Şeker, Türk Şeker, Tezkim ve Tarkim firmalarının arz talep dengesizliği dolayısıyla oluşan fiyat artışlarının önüne geçme konusunda milli bir duruş sergileyerek irade gösterdikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan bu firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler. Bu firmalarımız, ulusal ve bölgesel ölçekte çalışan kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin tümüne en üst düzeyde gayret göstererek ürün tedarik etmektedirler."

Bunun yanında kolonya üreticilerinden Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmalarının salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerine işaret edilen açıklamada, "Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

  • "Kovid-19 salgın riskine karşı başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın olağanüstü çabaları ve milletimizin katkılarıyla ulusal bir mücadele yürüttüğümüz bu dönemde, fırsatçılık yapanların da Ticaret Bakanlığına şikayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Kovid-19 salgın riski ile mücadelede halkımızın sağlığı için katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ederiz."

Maske ve kolonyadaki talep tüpe de sıçradı: Telefonları susmuyor
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Maske ve kolonyadaki talep tüpe de sıçradı: Telefonları susmuyor

Asırlık kolonya üreticisinin mağaza satışına talep 5 kat internet satışlarında ise 7 kat arttı
FOTOĞRAF 41
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Türkiye'nin asırlık kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan kolonya talebini değerlendirirken, Mağazalarımızdan kolonya satışına talep 5 kat, internetten satışlara da 7 kat arttı. Raflarda ve depolarımızda mal var. Bunlar atlatılacaktır, insanımız panik yapmasın. dedi.
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Tuncer, kolonyanın Türk kültürü açısından önemine işaret etti.
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Eve ve iş yerine gelen misafire kolonya döküldüğünü, lokantadan ayrılan müşterinin kolonyayla uğurlandığını belirten Tuncer, Evin küçük çocuğunun görevi misafire kolonya ikram etmekti. Okula giden öğrencinin alınacaklar listesine kolonya yazılırdı. Tüm tuvalet önlerinde kolonya olurdu. Şehirlerarası otobüslere binince muavin hemen kolonya dökerdi. Yurt dışındaki fuarlarda halen Türk şirketlerinin standlarında kolonya bulunur. Kalabalık ortamlarda sürekli kullanırdık. Kolonyanın çok önemli vazifesi vardı. Kolonyanın salgın hastalıklardan koruyucu özelliği farkında olmadan uygulanıyordu. diye konuştu.
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Tuncer, 60 derece üzeri, özellikle 70-80 derecedeki ürünlerde dezenfektan özelliğinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:
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Antibakteriyel sabunlarda dahi 'bakterileri yüzde 99,99 yok eder.' deniyor ancak burada söz konusu olan kaç bakteri, kaç bakteri türünü incelemişler. Son yaşadığımız Kovid-19 olayı virüsle ilgili ancak marketlerde antibakteriyel ürün kalmıyor. İnsanlar ürün alırken buna dikkat etmeli. Bakteri öldüren sabun, bu virüsü yok etmez. Bilinçli alışveriş yapılmalı. Kolonyanın ise içindeki alkolden ötürü daha fazla virüs ve bakteriye etkisi olduğu kesin. Sağlık ve bilim kurulu da bunu dile getirdi. El yıkanmalı, ardından eksik kalan hijyen rahatlıkla kolonyayla tamamlanabilir. ifadesini kullandı.
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İnsanların, ceplerinde, çantalarında kolonya taşıma alışkanlığına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Tuncer, bunun için uygun minik ambalajlı ürünlerin bulunduğunu söyledi. Tuncer, antibakteriyel jellerin çok yoğun kullanılmasının bazı cilt rahatsızlıklarına yol açabileceğini savunarak, bu tür ürünler arasında en masum ve en etkili olanın kolonya olduğunu belirtti.
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Tuncer, kolonyanın da israf edilecek miktarda kullanılmaması gerektiğini belirterek, Kolonyayı elinizden yerlere dökülecek kadar da kullanmaya gerek yok. Ovuşturarak rahatlıkla hijyen sağlar. Kolonya kültürünün mümkün olduğunca geri dönüşü sağlanmalı. Bundan sonra da bu konunun daha çok üstüne düşeceğiz. Hijyen sağlayan en ucuz ve en sağlıklı ürün kolonya, ayrıca güzel de koku yayıyor. Antibakteriyel jellerin 50 gramı 20 lira iken, kolonyanın 1 litresi 20 lira. Kolonyayı en pahalı satan litresini 30 liraya verir. dedi.
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Tuncer, Kovid-19 nedeniyle insanların daha yüksek gramajlı ürünlere yöneldiğine işaret ederek, Marketler daha fazla satılan ürünlere ağırlık veriyordu. Üretimlerimiz devam ediyor ancak daha çok insana ulaşsın diye büyük ambalaj yerine 200 ve 400 mililitrelik ambalajlarda üretim yapıyoruz. İnsanlar 5 litre kolonya almak istiyor ancak biz ürünü daha çok insana verelim istiyoruz. diye konuştu.
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Ellerindeki stokları da piyasaya sürdüklerini belirten Tuncer, bekleyip para kazanma politikası yürütmediklerini vurguladı. Tuncer, Biz 100 yıldır ülkeye hizmet eden bir firmayız, gelip geçici dönemlerden istifade etmemiz söz konusu olamaz. ifadesini kullandı.
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Tuncer, internetten satışlarda fiyatların yüksek uygulandığına dikkati çekerek, burada üretici firmaların kabahati olmadığını söyledi.
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Eyüp Sabri Tuncer mağazalarına talebin 5 kat, internet sitesi üzerinden satışlara talebin de 7 kat arttığını dile getiren Tuncer, Raflarda ve depolarımızda mal var. Bunlar atlatılacaktır, insanımız panik yapmasın. dedi.
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Dünya piyasasında alkolün yetersiz olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:
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Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Bu yokluk, fiyatın yükselmesini neden oluyor. Alkol de petrol gibi borsada işlem gören bir üründür. Talep artınca borsadaki rakamlar da arttı. Bugün sabah tonu 700 dolar olan ürün bin 700 dolara çıktı ancak bizim fiyatlarımızda kesinlikle değişiklik yok. 'Kolonyacılar vurgun yapıyor' diye haberler çıkıyor ancak bırakın son 2 günü, 1 yıldır fiyatlarımızda artış yok. Ham maddede yüzde 120'nin üzerinde fiyat atışı olduğu halde 1 yıldır zam yapmadık. Şu anda yaptığımız üretimi ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz, fırsat olarak da görmüyoruz. Maliyet hesabı yapmadan mal üretiyoruz. Elimizde olan alkole göre üretim yapıyoruz.
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Asırlık kolonya üreticisinin mağaza satışına talep 5 kat internet satışlarında ise 7 kat arttı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından talep patlaması yaşayan ürünlerin başında kolonya geldi. Yaşanan talep yoğunluğu sonrası asırlık kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer'in dükkan satışları 5 kat, internet üzerinden satışları ise 7 kat arttı.


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