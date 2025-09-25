Yeni Şafak
Sanayiciden bankalara çağrı: Faiz indirimini krediye yansıtın

Sanayiciden bankalara çağrı: Faiz indirimini krediye yansıtın

04:0025/09/2025, Perşembe
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Reel sektör olarak temel beklentimiz faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faiz oranlarına yansıması" dedi. ASO Başkanı Ardıç, işletme ve yatırım kredilerinin sanayiciler için öncelikli olduğuna dikkat çekerek, kredi kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayici için işletme ve yatırım kredilerinin öncelikli olduğunu belirterek, "Reel sektör olarak temel beklentimiz faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faiz oranlarına yansıması ve kredi kısıtlamalarının kaldırılmasıdır" dedi. Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefine kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Odanın önemli projeleri olan "ASO Teknoloji Üssü" ve "ASO Serbest Bölgesi"ni destekleyeceğini açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.


ÜRETİM ARTIŞI İÇİN ŞART

Orta Vadeli Program (OVP) ile makroekonomik istikrar hedeflerinin detaylı şekilde ele alınmış olmasını ülke geleceği için umut verici gördüklerini belirten Ardıç, enflasyonun makul seviyelere düşürülmesinin, fiyat istikrarına yönelik kapsamlı politikaların hayata geçirilmesinin güven ortamının tesisine katkı sağlayacağını anlattı. Ardıç, programda kredi büyümesinin selektif alanlara öncelik verilerek yönlendirilmesinin de memnuniyet verici olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar, üretimin ve katma değerin öncelikli hedefler arasında olduğuna işaret etmektedir. Yüksek faiz politikalarının olumsuz etkilerini bertaraf edecek ve üretimi destekleyecek uygun koşullu kredi hacminin artırılması biz sanayicilerin hükümetimizden acil beklentisidir" dedi.


