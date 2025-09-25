Sanayiciden bankalara çağrı: Faiz indirimini krediye yansıtın

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayici için işletme ve yatırım kredilerinin öncelikli olduğunu belirterek, "Reel sektör olarak temel beklentimiz faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faiz oranlarına yansıması ve kredi kısıtlamalarının kaldırılmasıdır" dedi. Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefine kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Odanın önemli projeleri olan "ASO Teknoloji Üssü" ve "ASO Serbest Bölgesi"ni destekleyeceğini açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.