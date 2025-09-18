Fed, 9 ay aradan sonra faiz indirimine gitti. Politika faizi 25 baz puan düşürülerek %4.50’den %4.25’e çekildi. Karar, piyasalar tarafından yakından takip edilirken özellikle doların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Uzmanlar, Fed’in bu hamlesinin küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğini belirtirken, dolar için dikkat çekici tahminler de gündeme geldi. İşte detaylar.
Fed faiz indirimi doları nasıl etkiler?
(Fed) yılın altıncı faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karar sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Milliyet'te yer alan habere göre, 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Fed’in faiz indirimi kararı sonrası döviz kurunun bu karardan nasıl etkileceğine ilişkin önemli tahminlerde bulundu.
Hikmet Baydar, “Faiz indirimi normal şartlarda dolar/TL’ye yarar. Şu anda Merkez Bankası rezervleri yükseldi, dolar düşmedi. Dünyada dolar gevşiyor. Dolar endeksi 97’lerde. İçeride dolarda gevşemeyi beklemek biraz zor.” dedi.
Fed faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur?
ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası doların yönüne ilişkin tahminlerde bulunan Hikmet Baydar, “Ben dolar/TL’nin 40 seviyelerini görebileceğini, faiz indirimini konuştuğumuz bu dönemde dolar/TL’nin 40-43 TL bandında dalgalanacağını düşünüyorum. Yıl sonu için 43.00 TL seviyeleri bekleniyor. Şu anda yurt dışında doların zayıflama ihtimali varken, içeride prim yapmasını beklemek çok mantıklı değil.” ifadesini kullandı.
Hikmet Baydar şunları dile getirdi: “Bundan sonra altında Fed’in yapacağı 25 baz puanlık indirimlerle aşağı yönlü hareketler olabilir. Aralık ayında bir indirim daha gelecek. O döneme kadar bir dalgalanma olur. Artık sert yükselişleri beklemiyoruz. Önümüzdeki aylarda 3 bin 440 dolara kadar geri çekilmeleri görebiliriz. 3.440 ve 3.750 dolar bandında önümüzdeki aylarda dalgalanma olabilir.
Şu anda belirsizlik şu: Powell faiz indiriminin gerekçesi olarak ne söyleyecek? Risklere dikkat çeker mi? Bundan sonra faiz indirimi için ışık yakılmaya devam edecek mi? Bunlar önemli. Yıllık baz da enflasyon yükseldi, ‘tarifelerin etkisini görmeye başladık’ diye söylerse ortalık karışır. Bundan sonra indirimlere devam edileceği izlenimi verecek mi? Piyasalar buna bakacak.”