Ekonomi Savunmanın kalbi SAHA EXPOda atacak 57 ülkeden alıcı geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunmanın kalbi SAHA EXPO'da atacak: 57 ülkeden alıcı geliyor

Türkiye, savunma sanayiinde gücünü ve kapasitesini artırmaya devam ediyor. Sektörün en büyük buluşması olan SAHA EXPO Fuarı, 250’si yabancı ve 750’si yerli firmayı bir araya getirecek. Türkiye'nin artık silah satmak için gelinen bir ülke olmadığını belirten SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Savunma sanayii alanındaki gelişmelerle olayın yönü değişti. Türkiye dahil 57 ülkeden binden fazla firmayı bekliyoruz" dedi.

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İstanbul Yeni Şafak
Savunmanın kalbi SAHA EXPOda atacak: 57 ülkeden alıcı geliyor
Savunmanın kalbi SAHA EXPO'da atacak.

Yerli savunma sanayiinin son yıllardaki atılımı, küresel ortamda ses getirirken sektörün yeni ürün ve teknolojileri SAHA EXPO fuarında yer alacak. Sektörün en büyük buluşması olan ve önemli iş birlikleri için etkin bir platform oluşturan SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirmeye hazırlanıyor. Geçen yıl 18 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik, bu yıl 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 30 bin ziyaretçiyi hedefliyor. SAHA EXPO’da Baykar, Aselsan, Tusaş (TAI & TEI), Roketsan, Havelsan gibi yerli firmaların yeni teknolojileri görücüye çıkacak.

4,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI GEÇERİZ

2022 yılında savunma sanayi ihracatı için 4 milyar dolarlık bir hedef koyulduğunu belirten SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Yıl sonunda savunma sanayi ihracatımızın 4,5 milyar doları geçeceğini düşünüyorum. Türkiye artık silah satmak için gelinen bir ülke değil" dedi. Keleş, savunma sanayii alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçlarının değiştiğini vurgulayarak, "Türkiye eskiden pazar durumundaydı. Türkiye, mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayii alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. 57 ülkeden binden fazla firmayı bekliyoruz. Yabancıların firmalarımızla iş geliştirmeleri için gelmelerini istiyoruz. Bu yeni nesil fuarda şirketlerimiz dışarıya mal satacaklar. Yabancılar da kendi aralarında iş geliştirecekler” bilgisini verdi.

İnsansız deniz araçları ön planda olacak

Keleş, havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürünün ilk kez tanıtılacağını söyledi. Keleş, SAHA İstanbul Milli Uzay Komitesi’nin Dünya Uzay Federasyonu’na kabul edildiğini belirtti. Keleş, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın da savunma sanayii alanındaki ihtiyaçları artırdığını belirterek, "Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yetenekler ön plana çıktı. Önemli olan bu ekosistemi geliştirmek, biz bu alanı geliştirdik. Türkiye savunma sanayii alanında daha güçlü bir konumda yer alıyor. Şu anda Türkiye’nin elinde çok geniş bir ürün yelpazesi var. Ürünler tüm dünyaya tanıtılacak. Fuarda özellikle insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak" şeklinde konuştu.

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi

  • SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA İstanbul'un 2015 yılında kurulduğunu ve 2022 yılına kadar güçlü bir büyüme süreci yaşadığını söyledi. Keleş, SAHA İstanbul'un Avrupa Kümeler Birliği’nin en büyük kümelenmesi haline geldiğini ifade ederek, "25 üniversite ve 816 firma ile Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak karşınızdayız. SAHA EXPO'yu da bu hüviyetle yapıyoruz. İlk fuarımızı 2020 yılında 135 firma ile yaptık. 2020 yılında yapacağımız fuar, pandemi nedeniyle dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarı olarak yapıldı. 120 binin üzerinde ziyaretçi katılım gösterdi. 27 binin üzerinde yabancı girişi oldu" diye konuştu.

DÜNYADA BİR İLK METAVERSE’TEN YAYIN

2022 yılında da fuarın hibrit olarak icra edileceğini ifade eden İlhami Keleş, "Fuarımız 1 Kasım 2022 - 1 Şubat 2023 tarihleri arasında Metaverse evreninde yapılacak. Bir şekilde fuara katılamayacak kişiler böylelikle fuara katılım sağlayabilecek, ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek. Burada da yine dünyada bir ilki yapıyoruz. Dünya markası olma iddiasını ortaya koyarken altı boş bir iddiada bulunmuyoruz. Hizmetlerimizle, iş yapış tarzımızla, fuarcılığa getirdiğimiz yeni yaklaşımlarla, teknolojik birikimimizle dünya markası olma yolunda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

'Savunma Sanayi Çalıştayı'nda açıklandı: Türkiye savunma alanında yüzde 80 civarında millileşmeyi yakaladı
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'Savunma Sanayi Çalıştayı'nda açıklandı: Türkiye savunma alanında yüzde 80 civarında millileşmeyi yakaladı

Türk savunma sanayii ihracatı 4,5 milyar doları aşacak
FOTOĞRAF 10
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Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Savunma sanayi şirketlerinden KOBİ’lere, üniversitelere, tedarikçilere ve Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan fuar, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacak. Havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürün fuarda tanıtılacak.
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Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan SAHA EXPO; BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, OTOKAR, BMC, STM, FNSS, TAIS, LEONARDO UK, THALES, DASSAULT SYSTEMES, BARZAN, FED JSC IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi dünya çapında tanınan markaları ağırlayacak. Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayinin öncüleri olan ve temel taşlarını oluşturan yerli markalar en yeni projelerini ve ürünlerini ilk kez sektörün profesyonelleri ile buluşturacak.
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Fuar süresince, büyük platform üreticileri ile sistem, alt sistem, bileşen ve parça tedarikçisi diğer katılımcı işletmeler arasında yoğun B2B toplantıları, heyetler ve katılımcı işletmeler arasında G2B toplantıları ve Türk sivil ve askeri makamları ile uluslararası delegasyonlar arasında G2G toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca fuar süresince uluslararası paneller, firma ürünproje sunumları ve imza törenleri gerçekleştirilecek.
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Fuar, küçük işletmelere ve Startup şirketlere, büyük şirketlerin yanı sıra kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı verecek. Fuar süresince uluslararası paneller ve imza törenleri gerçekleştirilecek. SAHA Girişim programı kapsamında girişimciler, fuar süresince sundukları projelerle kendilerini tanıtırken, birçok sanayici ve yatırımcı ile tanışma fırsatı bulacaklar. Bu yıl 6 salonda, 60 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek olan ve 30 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda 10 bin civarında B2B, B2G ve G2G görüşmelerinin yapılacağı bekleniyor.
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Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Metaverse

Fiziki serginin ardından, Savunma, Havacılık ve Uzay fuarcılığında ilk kez \"metaverse\" fuarı da düzenlenecek. SAHA EXPO METAVERSE, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin avatarları ile sergiyi ziyaret etmelerine ve projeleri incelemelerine olanak sağlayacak.
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Düzenlenen basın toplantısında konuşan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA İstanbul’un Avrupa Kümeler Birliğinin en büyük kümelenmesi haline geldiğini ifade ederek, \"25 üniversite ve 876 firma ile Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak karşınızdayız. SAHA EXPO’yu da bu hüviyetle yapıyoruz. İlk fuarımızı 2020 yılında 135 firma ile yaptık. 120 binin üzerinde ziyaretçi katılım gösterdi. 27 binin üzerinde yabancı giriş oldu. Bu fuarda 744 tane online görüşme odası vardı. 32 bin 800 tane görüşme yapıldı\" diye konuştu.
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2021 yılında fuarın hibrit olarak düzenlendiğini hatırlatan Keleş, \"2021 yılında önce fiziki sonra sanal fuar olarak yaptık. Fiziki fuarda farklı bir konsept denedik. Bu fuarımızda özneler KOBİ’ler oldular. Büyük firmalar KOBİ’lerle ilişki geliştirmeye yoğunlaştılar. 481 firma bu fuara katıldı. 4 salonda fuarı icra ettik. Savunma sanayi alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçları değişti. Türkiye eskiden pazar bir ülkeydi. Türkiye mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayi alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Yabancı firmaları Türkiye’ye katılımcı 57 ülke ile temasa geçmesi için getiriyoruz. Yabancılar bizim firmalarımız ile iş geliştirsinler diye gelsinler istiyoruz. Bu fuar artık Türkiye için yeni nesil bir fuar. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler.
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\"Fuarda insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak\"

Keleş, SAHA İstanbul Milli Uzay Komitesi’nin Dünya Uzay Federasyonu’na kabul edildiğini aktardı. Keleş, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın da savunma sanayi alanındaki ihtiyaçları artırdığını söyledi. Keleş, \"Türkiye’nin savunma sanayi alanında geliştirdiği yetenekler ön plana çıktı. Önemli olan bu ekosistemi geliştirmek, biz bu ekosistemi geliştirdik. Türkiye savunma sanayi alanında daha güçlü bir konumda yer alıyor. Şu anda Türkiye’nin elinde çok geniş bir ürün yelpazesi var. Fuarda bu ürünler tüm dünyaya tanıtılacak. Fuarda özellikle insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak\" ifadelerini kullandı.
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Savunma sanayi ihracat hedefi 4,5 milyar dolar

2022 yılında savunma sanayi ihracatı için 4 milyar dolarlık bir hedef koyulduğunu aktaran Keleş, \"Yıl sonunda savunma sanayi ihracatımız 4,5 milyar doları geçeceğini düşünüyorum\" diye konuştu.
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2022 yılında da fuarın hibrit olarak icra edileceğini aktaran Keleş, \"Fuarımız 1 Kasım - 1 Şubat arasında metaverse evreninde yapılacak. Bir şekilde fuara katılamayacak kişiler böylelikle fuara katılım sağlayabilecek, ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek. Fuar, sadece son gün halka açık olacak. 18 yaşından büyük kişiler fuarı ziyaret edebilecek\" dedi.
Türk savunma sanayii ihracatı 4,5 milyar doları aşacak
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuara, savunma sanayi şirketlerinden KOBİ'lere, tedarikçilerden Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını bir araya gelecek. Havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürün fuarda tanıtılacak. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise yıl sonunda Türk savunma sanayii ihracatının 4,5 milyar doları aşacağını söyledi.
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