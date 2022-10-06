Savunmanın kalbi SAHA EXPO'da atacak: 57 ülkeden alıcı geliyor

Yerli savunma sanayiinin son yıllardaki atılımı, küresel ortamda ses getirirken sektörün yeni ürün ve teknolojileri SAHA EXPO fuarında yer alacak. Sektörün en büyük buluşması olan ve önemli iş birlikleri için etkin bir platform oluşturan SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirmeye hazırlanıyor. Geçen yıl 18 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik, bu yıl 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 30 bin ziyaretçiyi hedefliyor. SAHA EXPO’da Baykar, Aselsan, Tusaş (TAI & TEI), Roketsan, Havelsan gibi yerli firmaların yeni teknolojileri görücüye çıkacak.

4,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI GEÇERİZ

2022 yılında savunma sanayi ihracatı için 4 milyar dolarlık bir hedef koyulduğunu belirten SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Yıl sonunda savunma sanayi ihracatımızın 4,5 milyar doları geçeceğini düşünüyorum. Türkiye artık silah satmak için gelinen bir ülke değil" dedi. Keleş, savunma sanayii alanındaki gelişim süreciyle fuarların amaçlarının değiştiğini vurgulayarak, "Türkiye eskiden pazar durumundaydı. Türkiye, mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayii alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. 57 ülkeden binden fazla firmayı bekliyoruz. Yabancıların firmalarımızla iş geliştirmeleri için gelmelerini istiyoruz. Bu yeni nesil fuarda şirketlerimiz dışarıya mal satacaklar. Yabancılar da kendi aralarında iş geliştirecekler” bilgisini verdi.

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İnsansız deniz araçları ön planda olacak

Keleş, havacılık, denizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme sahip birçok ürünün ilk kez tanıtılacağını söyledi. Keleş, SAHA İstanbul Milli Uzay Komitesi’nin Dünya Uzay Federasyonu’na kabul edildiğini belirtti. Keleş, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın da savunma sanayii alanındaki ihtiyaçları artırdığını belirterek, "Türkiye’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği yetenekler ön plana çıktı. Önemli olan bu ekosistemi geliştirmek, biz bu alanı geliştirdik. Türkiye savunma sanayii alanında daha güçlü bir konumda yer alıyor. Şu anda Türkiye’nin elinde çok geniş bir ürün yelpazesi var. Ürünler tüm dünyaya tanıtılacak. Fuarda özellikle insansız deniz araçları daha çok ön planda olacak" şeklinde konuştu.

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA İstanbul'un 2015 yılında kurulduğunu ve 2022 yılına kadar güçlü bir büyüme süreci yaşadığını söyledi. Keleş, SAHA İstanbul'un Avrupa Kümeler Birliği’nin en büyük kümelenmesi haline geldiğini ifade ederek, "25 üniversite ve 816 firma ile Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak karşınızdayız. SAHA EXPO'yu da bu hüviyetle yapıyoruz. İlk fuarımızı 2020 yılında 135 firma ile yaptık. 2020 yılında yapacağımız fuar, pandemi nedeniyle dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarı olarak yapıldı. 120 binin üzerinde ziyaretçi katılım gösterdi. 27 binin üzerinde yabancı girişi oldu" diye konuştu.

DÜNYADA BİR İLK METAVERSE’TEN YAYIN

2022 yılında da fuarın hibrit olarak icra edileceğini ifade eden İlhami Keleş, "Fuarımız 1 Kasım 2022 - 1 Şubat 2023 tarihleri arasında Metaverse evreninde yapılacak. Bir şekilde fuara katılamayacak kişiler böylelikle fuara katılım sağlayabilecek, ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek. Burada da yine dünyada bir ilki yapıyoruz. Dünya markası olma iddiasını ortaya koyarken altı boş bir iddiada bulunmuyoruz. Hizmetlerimizle, iş yapış tarzımızla, fuarcılığa getirdiğimiz yeni yaklaşımlarla, teknolojik birikimimizle dünya markası olma yolunda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

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