Şekere kota takibi

Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki dönemde kırsal alanda refahı yükselterek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlayacak. Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri üretimini artırmaya yönelik ‘nöbetleşme planı’ oluşturulacak, teknolojik alt yapı kullanarak nişasta bazlı şeker ve kristal şeker üretim ve arzının kotaya uygunluğu izlenecek ve denetlenecek. Kırmızı et üretiminde sığır varlığı içerisinde etçi ve kombine ırkların payı artırılacak. Yem üretim havzaları oluşturulacak. Bitkisel ürünlerde arz güvencesinin sağlanarak yeni çeşitler geliştirilmesi de önümüzdeki dönemde sağlanacak.

İLAÇ KALINTISINA YENİ PROJELER

İklim ve çevresel faktörler nedeniyle bitkisel üretimde verim ve kalite kayıpları oluşuyor. İklim değişikliği ve yanlış tarımsal uygulamalar sonucu toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanamıyor. Bunu dikkate alan Bakanlığın gelecek döneme ilişkin ajandasında öngördüğü hedeflerden bazıları şöyle; Bitkisel üretimde sektörün taleplerine uygun çeşitler geliştirerek, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı artırılacak ve bitkisel üretimdeki zararlı organizmalara karşı pestisit kullanımını azaltmak için yerli kaynaklar kullanılarak biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerine yönelik projeler yürütülüyor. Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ve ürün güvenilirliğini hedefleyen iyi tarım uygulamaları, gibi faaliyetlere devam ediyor.

STRESLERE DAYANIKLI TOHUMLAR

Sertifikalı tohum üretim ve kullanımı yeterli seviyeye çıkarılacak. Kaba yem açığı kapanacak. Sürdürülebilir tarım açısından çevreye duyarlı üretim sistemleri geliştirilecek.

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YEM ÜRETİM HAVZALARI OLUŞTURULACAK

Kırmızı et üretiminde sığır varlığı içerisinde etçi ve kombine ırkların payı artırılacak. Hayvan ıslahı çalışmalarına ağırlık verilecek. Verim kayıtları ile genetik varyasyon konusunda verilerin tutulacak. İşletme büyüklükleri artırılacak. Yem üretim havzaları oluşturulacak. Kooperatifler pazarlama konusunda yeterli hale gelecek. Coğrafi işaretli ürünlerin bilinirliği artacak. Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminleri yapılacak. Tarım sigortası sistemi yaygınlaştırılacak.