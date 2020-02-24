Ekonomi Şekere kota takibi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şekere kota takibi

Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri üretimini artırmaya yönelik nöbetleşme planı oluşturulacak. teknolojik alt yapı kullanarak nişasta bazlı şeker ve kristal şeker üretim ve arzının kotaya uygunluğu izlenecek ve denetlenecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki dönemde kırsal alanda refahı yükselterek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlayacak. Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri üretimini artırmaya yönelik ‘nöbetleşme planı’ oluşturulacak, teknolojik alt yapı kullanarak nişasta bazlı şeker ve kristal şeker üretim ve arzının kotaya uygunluğu izlenecek ve denetlenecek. Kırmızı et üretiminde sığır varlığı içerisinde etçi ve kombine ırkların payı artırılacak. Yem üretim havzaları oluşturulacak. Bitkisel ürünlerde arz güvencesinin sağlanarak yeni çeşitler geliştirilmesi de önümüzdeki dönemde sağlanacak.

İLAÇ KALINTISINA YENİ PROJELER

İklim ve çevresel faktörler nedeniyle bitkisel üretimde verim ve kalite kayıpları oluşuyor. İklim değişikliği ve yanlış tarımsal uygulamalar sonucu toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanamıyor. Bunu dikkate alan Bakanlığın gelecek döneme ilişkin ajandasında öngördüğü hedeflerden bazıları şöyle; Bitkisel üretimde sektörün taleplerine uygun çeşitler geliştirerek, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı artırılacak ve bitkisel üretimdeki zararlı organizmalara karşı pestisit kullanımını azaltmak için yerli kaynaklar kullanılarak biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerine yönelik projeler yürütülüyor. Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ve ürün güvenilirliğini hedefleyen iyi tarım uygulamaları, gibi faaliyetlere devam ediyor.

STRESLERE DAYANIKLI TOHUMLAR

Sertifikalı tohum üretim ve kullanımı yeterli seviyeye çıkarılacak. Kaba yem açığı kapanacak. Sürdürülebilir tarım açısından çevreye duyarlı üretim sistemleri geliştirilecek.

YEM ÜRETİM HAVZALARI OLUŞTURULACAK

  • Kırmızı et üretiminde sığır varlığı içerisinde etçi ve kombine ırkların payı artırılacak. Hayvan ıslahı çalışmalarına ağırlık verilecek. Verim kayıtları ile genetik varyasyon konusunda verilerin tutulacak. İşletme büyüklükleri artırılacak. Yem üretim havzaları oluşturulacak. Kooperatifler pazarlama konusunda yeterli hale gelecek. Coğrafi işaretli ürünlerin bilinirliği artacak. Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminleri yapılacak. Tarım sigortası sistemi yaygınlaştırılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türk pamuğuna talebin artması bekleniyor
EKONOMİ
Koronavirüs salgını nedeniyle Türk pamuğuna talebin artması bekleniyor
Katliama devam emri

Katliama devam emri

İsrail'in kanlı saldırılarının devam etmesi için emir verdi.
Kaptan pilota tutuklama talebi

Kaptan pilota
tutuklama talebi

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aşıyı bulduk

Aşıyı bulduk

Çin, dünyanın beklediği haberi duyurdu.
'Böyle Daha Güzelsin'

'Böyle Daha Güzelsin'

​28 Şubat bu kez bambaşka anlatılıyor.
Masonlar milli<br>birliği bozuyor

Masonlar milli
birliği bozuyor

​1900'deki toplantıda dinsiz bir dünya cumhuriyeti hedeflendi.
Tüm ödemeler tek sayfada olacak

Tüm ödemeler tek sayfada olacak

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güzel haberi duyurdu.

Toplantıdayken vuruldular

Toplantıdayken vuruldular

2'si yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'a da sıçradı

Irak'a da sıçradı

Necef kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
FETÖ'den de tutuklandı

FETÖ'den de tutuklandı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Tweet silmekle kalmayacak!

Tweet silmekle kalmayacak!

"İmamoğlu" üzerinden algı oluşturup polislere iftira atmıştı.
İdlib'e<br>koruma kalkanı

İdlib'e
koruma kalkanı

Atılgan sistemleri hangi görevleri yapacak?
Acil yıkılması gerekiyor

Acil yıkılması gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul uyarısı.
Böyle bir şey <br>olabilir mi?

Böyle bir şey
olabilir mi?

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a olay gönderme.
Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Sular yükselince herkes terk etti.
Dönere<br>kimlik geliyor

Dönere
kimlik geliyor

​Çiftlikten vatandaşa tüm süreç izlenebilecek.
5 PKK'lı terörist yakalandı

5 PKK'lı terörist yakalandı

​Tel Abyad'da komandolar eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.