Sektör dernekleri ‘biz de varız’ dedi: Kampanyalar sonrasında sektör hareketlendi

GYODER, İNDER VE KONUTDER, Emlak Konut GYO kampanyasına dahil olmak istedi. Konu ile ilgili bilgi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bir gurup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Kurum, “Sektördeki 3 markalı konut derneği Emlak Konut kampanyasına katılmak istediklerini söyledi. Herkes kendi kampanyasını düzenleyebilir. Özel bankalarından da katılmak isteyenler var. Kampanya hızla büyüyor” dedi.

3 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILDI

İki yıl ödemesiz, yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve 0,79 vade farkı ile ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına start veren Emlak Konut GYO, 6 Haziran’da vade farkını yüzde 0,69’a çekti. 26 projede yaklaşık 10 bin konutu kampanyaya dahil eden şirket, 7 günde ise 3 milyar 500 milyon lira değerinde 3 bin bağımsız bölümün satışına imza attı. 100 binin üzerinde de telefon, form ve satış ofisi trafiği yaşandı.

FIRSATÇILIĞA İZİN YOK

Bakan Kurum, “Bu, ülkemize ve geleceğimize olan güvenin en önemli göstergesi. Bu süreçte vatandaşlarımızın konut almalarını kolaylaştırmak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Herhangi bir fırsatçılığa da müsaade etmeyeceğiz. Zam yapıldığına dair elinde belgesi olan bize konuyu bildirirse onun da takibini yaparız. Vatandaşımızın bu noktada kandırılması açıkçası bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil” şeklinde konuştu.

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OTOPARK VE YAŞLI BAKIM EVLERİ YAPIN

Müteahhitlerin yeni dönemde inşaatta farklı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine de vurgu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşlı bakım evleri ve otopark inşaatlarının önemli birer alternatif olduğunu söyledi. Müteahhitlerin biraz yorulmuş ve ürkmüş olduğuna dikkat çeken Kurum, “Son toplantımızda onları cesaretlendirdik. Güven aşıladık. Otopark ihtiyacıyla alakalı bir projeyi büyüteceğiz. İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte yapacağız. Bunun dışında yaşlı nüfusa ilişkin bakım evlerine ihtiyaç artıyor. Ayrıca pandemi dönemiyle ortaya çıkan ‘kargo odası’ gibi teklifler de var” dedi.



ORTAK AKIL KOMİSYONU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sektördeki sorunlara hızlı müdahale edilmesi ve kalıcı çözüm üretilmesi için pandemi sırasında kurulan bilim kurulu benzeri bir organizasyonu da sektör için oluşturuyor. Bakan yardımcısı başkanlığındaki komisyonda tüketici derneklerinden, vatandaşa, müteahhitlerden bilim insanına her kesimden sözcü olacak. Sorunlar masaya yatırılarak hızlı çözümler üretilecek. Bakan Kurum, “Dernek temsilcileriyle yaptığımız ilk toplantıda müteahhitler en çok cayma hakkı konusunda sıkıntıları olduğunu dile getirdi” bilgisini verdi.