Sektörün prim üretimi ilk çeyrekte yüzde 52 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün prim üretiminin yüzde 52, aktif büyüklüğünün ise yüzde 47 arttığını belirterek, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) attığı adımlar ve sektörün buna verdiği olumlu cevaplarla birlikte öz kaynak büyüklüğümüz 2025 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63’lük büyüme gösterdi” dedi. Sigorta sektörünün 2025 ilk çeyrek performansını değerlendiren Gülen, sektörün geçen yılın aynı döneminde 200 milyar liralık prim üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. Gülen, “Özellikle büyüme kısmında, bu yıl ilk çeyrekte 303 milyar liraya çıkan bir prim üretimimiz var. Bu da yüzde 52’lik bir prim büyümesine karşılık geliyor” diye konuştu.

AKTİF BÜYÜKLÜK YAVAŞLADI

Gülen, sektörün geçen yılın tamamında 838 milyar liralık prim üretimi ile yüzde 74’lük büyüme ve 2,3 trilyon liralık aktif büyüklüğe ulaştığını anımsatarak, “Aktif büyüklüğümüz ve teknik karlılığımız biraz daha yavaş büyüdü, aktif büyüklüğümüz 2024 yılı sonundaki 2,3 trilyon liradan ilk çeyrek sonunda 2,6 trilyon liraya çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 57’lik bir büyüme gösterdi. Teknik karlılığımızın büyümesi bunların biraz daha altında kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 civarında bir teknik karlılık büyümesi var” ifadelerini kullandı. Prim artışının güçlü olduğunu kaydeden Gülen, karlılıktaki büyümenin de yüzde 30’lar civarında olduğunu ve prim artışının altında bir karlılık artışı görüldüğünü sözlerine ekledi.

TES İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gülen, geçen yılın ilk çeyreğinde öz kaynak karlılığının yüzde 14 olduğunu anımsatarak, “Bu sene yüzde 13’e düştü. Yıllıklandırdığımız zaman yüzde 50 civarında. Özkaynak karlılığını enflasyonla karşılaştırdığımız zaman oldukça başarılı bir sonuç” dedi. Gülen, “Bu yılın ilk çeyreğinde öz kaynak büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre 173 milyar liradan 282 milyar liraya ulaştı. Birçok şirket öz kaynaklarını artırarak sermayelerini güçlendirdi. Bu da çok önemli bir şey çünkü sigorta sektörünün öz kaynağının güçlü olması gerekir. Olası büyük afetlere karşı sağlam bir sermaye yapısı olması gerekir. SEDDK’nın attığı bu adımlar ve sektörün buna verdiği olumlu cevaplarla birlikte sektörün öz kaynağı yüzde 63’lük büyüme gösterdi” diye konuştu. Gülen, odaklarını bireysel emeklilikten ziyade Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) vererek bunun hayata geçmesi için çalıştıklarını da ifade etti.

Uğur Gülen

11-12 MİLYAR LİRA HAYAT BRANŞINDAN

Prim üretiminde ve karlılıkta hayat ve hayat dışı branşların payından bahseden Gülen, “Hayat genelde toplam prim üretiminin yüzde 10’luk kısmını alıyor. 303 milyar lira prim üretiminin yaklaşık 35 milyar lirası hayattan geliyor, kalanı hayat dışından geliyor. Karlılık tarafında ise hayatın payı biraz daha yüksek. Yani tarihçeye baktığımız zaman toplam karlılığın yüzde 30’u hayat sigortalarından yüzde 70’i hayat dışı sigortalardan geliyor ki sigorta sektörü 2025 ilk çeyrek sonuçlarında da toplam 34 milyar lira dönem karı açıkladı. Bunun 11-12 milyar lirası hayattan, kalanı da hayat dışından geliyor” diye konuştu.

BES’İN FON BÜYÜKLÜGÜ GSYH’NİN YÜZDE 3’ü

Başkan Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ulaştığı fon büyüklüğünün 1,4 trilyon liraya ulaştığını ve toplam Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 3’üne sahip olduğunun altını çizerek, “Gidecek çok yol var 17 milyonu aşan katılımcısıyla Türk toplumu tarafından son derece kabul edilen bir tasarruf aracı oldu” ifadelerini kullandı.







