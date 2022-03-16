Ekonomi Selçuk Bayraktar Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma üzerinde yaptıkları çalışmalara ilişkin konuştu. Bayraktar, "Bayraktar TB3 ve Kızılelma, inşallah bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Konferans Salonu'nda bir araya geldiği öğrencilerle "Milli Teknoloji Hamlesi", "Milli ve Özgün" ve "Etik ve Ahlak" konuları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Savunma sanayisinin, ulusların bağımsızlığı için önemli olduğunu belirten Bayraktar, teknoloji geliştirebilme kabiliyetinin de uluslar için neredeyse okuma-yazma bilme oranı kadar yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar: SİHA'lar şehit analarının yüreğine su serpiyor
OYNAT 01:12
Selçuk Bayraktar: SİHA'lar şehit analarının yüreğine su serpiyor
Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Batman'da gençlerle buluştu. Milli ve özgün İHA'ları etik ve ahlak çerçevesinde kendi bildikleri düsturla geliştirmeye devam ettiklerini belirten Bayraktar, 'Yaptığınız iş 'Niye yaptınız?' sorusuyla beraber bir anlam kazanabiliyor. Akıncının kendi başına da bir anlamı yok. Çok karmaşık bir makine ama 'Niye yaptın?' sorusu ile birleştiğinde bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsa çok büyük anlam kazanabiliyor.' ifadelerini kullandı.

Teknolojide yazılımın önemine dikkati çeken Bayraktar, üretmekten daha önemlisinin tasarlamak olduğunu belirtti.

Milli ve özgün İHA'ları etik ve ahlak çerçevesinde kendi bildikleri düsturla geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, "Bu çalışmalarımızda hep şunu söyledik; Baykar ne yaptı? Milli, özgün insansız hava aracı yaptı. Nasıl yaptı? İlk günden bu yana etik ve ahlaka uyarak yaptı. Ben size bu işin genetik kodunu anlatıyorum." diye konuştu.

Bayraktar, 15 yılda dünyanın en iyi denilebilecek insansız hava araçlarını (İHA) yaptıklarını belirterek yoğun bir gayret ve yılmayan mücadele azmiyle bu noktaya geldiklerini söyledi.

​Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
OYNAT 01:40
​Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gururu yerli ve milli İHA ve SİHA'larına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Hangarda yer alan Bayraktar TB modellerinin tarihi serüvenine değinen Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma prototipini de görüntüleyerek 'İlk uçuşuna gün sayıyor' dedi. Bayraktar Kızılelma'nın Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA olduğunu belirten Bayraktar, 'Bizleri en fazla motive eden ülkemizin tam bağımsız yarınları' ifadelerini kullandı.

Şu anda Bayraktar TB3 ve Kızılelma ile ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar Kızılelma ile birlikte görev yaptığında, nasıl ki Türk orduları dünyada SİHA'larla ilk muharebeyi Azerbaycan'da kazandılar ve dünya muharebe tarihine böyle geçtiler. Bayraktar TB3 ve Kızılelma inşallah bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar."

Selçuk Bayraktar'dan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar'dan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor
Putini Jüpitere gönderin

'Putin'i Jüpiter'e gönderin'

​Ukrayna hükümeti kampanya düzenledi: 2 milyon dolar toplandı.
Bosna-Hersekli alim Hakka yürüdü

Bosna-Hersekli alim Hakk'a yürüdü

​​Fikret Karçiç'in vefatını İbrahim Kalın duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca Bazı şeyler eskisi gibi olmayacak diyerek duyurdu: Bugün büyük bir adım atıldı

ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği.

Ukrayna gündemli toplantı sonrası NATO'dan açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı ile ortak açıklamada bulundu.

Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.