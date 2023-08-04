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Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çok sayıda kişiye işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 14 isme 6 ay süreyle borsada geçici işlem yasağı getirdi.

23:34 . 4/08/2023 Cuma
AA
Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre kurul, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 14 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.



#işlem yasağı
#SPK
#Sermaye Piyasası Kurulu
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