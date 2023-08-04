Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çok sayıda kişiye işlem yasağı kararı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,48 değer kazanarak günü 7.400,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.427,10 puana taşıdı.