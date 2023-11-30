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Ekonomi

Servisi olmayana izin yok

Elektrikli ve bazı hibrit araçların Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olmayan ülkelerden ithali izinle yapılacak. Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu olacak. Yetki verilen kurumlarda ‘izin belgesi’ aranacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:18 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Verimliliği ve çevreciliği nedeniyle son dönemde tercihi artan elektrikli otomobillerin satışı için yeni şartlar getirildi. Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalinde servis ağı dahil yeni şartlar öngören bir tebliğ yayınladı. Bakanlığın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

TAMİR KOLAYLIĞI

Tebliğle tüketici güvenliği ve satış sonrası hizmetlerin kalitesinin artırılması için önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olmayan ülkelerden ithal edilen otomobil markalarının Türkiye pazarına giriş yapması için 7 bölgede en az 20 ilde servis açması gerekiyor.

TÜRKÇE İLETİŞİM MERKEZİ

Müşterilerin yol yardım ve acil durumlarda araması için Türkiye’ye giren her elektrikli markaya en az 40 Türkçe konuşan müşteri temsilcisiyle iletişim kurulması zorunluluğu getirildi. Yapılan düzenlemelerle satış sonrası hizmet kalitesinin artırılmasının yanı sıra batarya parkının izlenmesi, Türkiye’de ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi sağlanabilecek.

OFİS AÇMAK ZORUNDALAR

Tebliğe göre, elektrikli araçların bataryalarında yaşanabilecek olası sorunlar ve patlamaların önüne geçmek için Türkiye, otomobillerin bataryalarını kontrol edecek. Firmalar, bataryaların kontrol edilmesine izin vermediği takdirde pazarda yer alamayacak. Ayrıca düzenlemeye göre Türkiye’de satış yapmak isteyen elektrikli otomobil markalarının tamamı da Türkiye’de bir ofis açmak zorunda.

Ekosisteme düzenleme

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamada, "Batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterler getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı eko sistemin düzenlenmesi amaçlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.



#elektrikli araba
#ekonomi
#Otomotiv
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