Ekonomi Servislere yüzde 13 taksiye yüzde 25 zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Servislere yüzde 13 taksiye yüzde 25 zam

İstanbul’da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe 243, en uzak mesafe 583 lira oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ndeki (UKOME) toplantısında; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi. Zamla taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret ise 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi. Taksi Dolmuş ücretlerine de yüzde 24 artış getirildi.

AYLIK EN AZ 215 LİRA

Geçen yıl aylık 215 lira olan 0-1 kilometrelerdeki okul servis ücreti ise bu yıl 243 liraya çıkarıldı. Aylık 235 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya, 255 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 289 liraya,
265 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya,
280 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya,
330 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya,
380 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya, 400 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya, 430 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya, 455 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya, 485 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya, 505 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya, 525 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.

Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti alınacak.

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