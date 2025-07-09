Sezonu Almanlar açıyor: Finali Ruslar yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak açıkladığı 2025 Ocak-Mayıs dönemi istatistiklerine göre Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı, 15 milyon 627 bine ulaştı. Bu dönemde, Almanya’dan gelen turist sayısı, yaklaşık 1 milyon 740 bin, Rusya’dan ise 1 milyon 722 bin olarak kayıtlara geçti. Türkiye'ye, mayıs ayında Rusya'dan 745 bin turist, Almanya'dan da 597 bin turist gelmesiyle ibre geçen yıllardaki gibi Ruslara döndü.





REZERVASYONLAR KIŞA KADAR DEVAM EDİYOR

Türkiye'ye en çok turist Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan geldi. İlk 5 ayda Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke Almanya oldu. Alman turistler, daha çok ilkbahar ve kış aylarında Türkiye'yi tercih ederken; Ruslar yaz sezonunda büyük bir artış göstererek toplamda zirveye çıkıyor. Bu nedenle, yıl sonu istatistiklerinde Rusya genellikle liderliği alıyor. Geçmiş yıllardaki tabloya göre sezon sonunda Rusya’nın yeniden ilk sırada yer alması bekleniyor. Özellikle Rusların Antalya ve çevresinde kış aylarına kadar konaklama yaptığı biliniyor. Bu nedenle, yılı Ruslar önde bitiriyor.





EMEKLİ VE KÜLTÜR TURİZMİ ATAKTA

Almanya’dan gelen turistlerin önemli bir bölümü 50 yaş üstü bireylerden oluşuyor. Almanya’nın yaşlanan nüfus yapısı nedeniyle emekli kesim, seyahatlerini okul ve iş takvimiyle sınırlı olmayan dönemlerde, yani sezon dışı zamanlarda yapabiliyor. Bu da sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında Türkiye'yi tercih etmelerini kolaylaştırıyor. Yaşlı Alman turistler, deniz-kum-güneşten çok kültürel geziler, tarihî kentler ve yöresel mutfaklara ilgi gösteriyor. Bu tarz içerikler için bahar ve sonbahar daha uygun zamanlar olarak öne çıkıyor. Bu durum da Türkiye açısından dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Zira Alman turist profili, yaz sezonunun dışında kalan dönemlerde dahi yüksek harcama potansiyeli ve uzun konaklama süreleriyle otellerin doluluk oranlarına önemli katkı sağlıyor.

Öte yandan, bu senenin mayıs ayında ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 azalarak 5 milyon 37 bin oldu.





RUSLARIN ANTALYA SEVGİSİ BİR BAŞKA

2024'teki 52,7 milyon civarındaki yabancı turist rakamının 6,7 milyonu Rusya’dan, 6,6 milyonu ise Almanya’dan gelmişti. Benzer trendin 2025’te de sürmesi bekleniyor. İstanbul, Antalya, Edirne ve Muğla, en çok turist çeken şehirler olarak öne çıkıyor. Antalya hemen her mevsim Rus turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.





İSTANBUL YÜKSELIŞINI SÜRDÜRDÜ

Son dönemde turizmde atağa geçen İstanbul'un başarısı rakamlara da yansıdı.İlk 5 aydaki yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İSTANBUL %44,82 (7.004.412),

2-ANTALYA %22,86 (3.572.897),

3-EDIRNE %9,33 (1.458.103),

4-MUĞLA %4,23 (660.620),

5-ARTVIN %3,36 (525.172)



